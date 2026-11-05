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Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Inter Eksaldes iz Andore sa 2:1 (0:1) u meču trećeg kola Lige konferencija.

Pred vama su fudbaleri crveno-belog tima na skeneru Kurira:

Mateus 6,5

Neverovatno je kako je pogrešio u 15. minutu, tako što je dao loptu u noge Sidibeu, ali se ovaj toliko iznenadio da je promašio prazan gol sa nekih desetak metara. Prvi put otkada je u Zvezdi, Mateus je dobio zvižduke od strane domaće publike. Živu loptu uhvatio je opasnom Sidibeu u 55. minutu, u situaciji koja nije bila nimalo naivna. Jednostavno, ni njemu ovo nije bio dan, kao ni celoj ekipi Crvene zvezde.

Matej Gaštarov 7

Zlata vredan momčić, ali sa određenim greškama koje jednostavno moraju da se istrpe i prebole. Kad sve to prođe, biće igrač za "lige petice". Još jedna izuzetna partija ovog mladića. Svuda ga je bilo, jednako zahvalan u defanzivi, ali i ofanzivnim zadacima, gde se ubacivao iz drugog plana. Kao na tacni je poslužio Kataija u 18. minutu, ali se ovaj propisno obrukao pred golom gostiju. Daleko opasniji i konkretniji na svojoj poziciji u veznom redu, gde je igrao drugo poluvreme. Pogodio je stativu u 81. minutu i digao publiku na noge, uz - Ajmo, ajde, svi u napad. Dugim nogama pretrčao je kilometre i kilometre, šteta što dobru partiju nije krunisao nekim golom. Ali, biće prilike.

Miloš Veljković 6,5

Povratak i startnih 11 Zvezde posle dužeg perioda. Videlo se da mu nedostaju utakmice, da mu fali rutina i minutaža. Elegantno je u 38. minutu očistio situaciju pred svojim golom, kada je uzeo čistu loptu ispred Sidiba koji je bio u lepoj prilici za gol. Snosi krivicu za gol Andoraca podjednako sa Lukasenom jer je dozvolio da protivnički napadač između njih dvojice zatrese Zvezdinu mrežu. Međutim, nije ga to poremetilo, do kraja meča bio je korektan.

Juta Nakajama 7

Počeo je desnoj strani, netipičnoj za njega. Nije se najbolje snašao, kao i cela Zvezdina odbrana koja je pucala po šavovima u određenim trenucima. Većim delom utakmice bio je na visini zadatka, bez većih grešaka. A, onda pred kraj utakmice krešendo od strane Japanca, završnica kakvu je samo mogao da poželi. Kakvu je samo bombu isporučio u sudijskoj nadoknadi, da se lopta od stative odbila o leđa golmana Dijaza i završila u mreži. Za neviđenu delirijum na Marakani, i opštu radost saigrača i navijača.

Loizos Loizu 5

Ništa nije pokazao u prvom poluvremenu. Žali Bože i što je uopšte igrao. Nijedan konkretan potez nije izveo, u potpunom kontraritmu. Potpuno bezopasan i beskoristan. Bilo bi bolje da je ostao kod kuće i javio Rijeri da je bolestan. Ovakav pristup jednostavno ne trpi dres Crvene zvezde.

Tomas Handel 6

Raspoložen za igru, nekoliko puta delio lopte kao rukom, ali njegovi saigrači to nisu znali da pretvore u gol. Jedan od boljih u bledim izdanju Zvezde u prvih 45 minuta. Posle crvenog kartona Kataija bio je žrtvovan i morao je na klupu iz taktičkih razloga, pa ga je zamenio Derik Lukasen.

Rade Krunić 6,5

Igrao je u veznom redu, mada je on bio taj koji se povlačio u zadnju liniju, te bio pokretač svih akcija Crvene zvezde. Dosta je trčao, a bio je i pod stalnim prljavim startovala gostiju. Znali su Andorci ko je mozak Zvezdinog tima. Neverovatno je šta je promašio u 56. minutu, sa desetak metara po sredini gola, kada mu je asistirao Gaštarov. Kao da mu se iskrivilo stopalo i odsudnom trenutku. Verovatno će sam sanjati taj trenutak, jer da je pogodio mrežu Andoraca i realizovao taj zicer utakmica bi sigurno otišla u drugom smeru.

Jegeon Kim 6

Debi na velikoj sceni u Ligi konferencije i ukazano poverenje trenera Rijere nije iskoristio na pravi način. Mogao je da upiše prvenac u evrokupovima u Zvezdinom dresu, ali je loše šutirao iz idealne pozicije u 25. minutu. Suviše je petljao sa loptom, što je navelo trenera Rijeru da samo vrti glavom. Zamenjen je na poluvremenu.

Timi Maks Elšnik 6

U paru sa Krunićem, ali daleko od svojih partija na koje je navikao navijače Crvene zvezde. Kao da nije bio 100 odsto koncentrisan. Nije koristio loše postavljanje odbrane gostiju, niti je bio opasan po gol Andoraca kako zna i ume. Dosta je trčao, ali kao da je to činio u prazno, bez konkretne završnice. Ni on ne zna kako je promašio u 67. minutu, kada je bio sam ispred gola Intera. Neverovatno. Ukratko, baš ta situacija najbolje opisuje njegovu utakmicu protiv Andoraca.

Vasilije Kostov 6

Loše, da lošije ne može biti, ispod njegovog nivoa, svakako. Ni blizu one blistave partije protiv Kopenhagena. Previše grešaka pravio je u pas igri, dodavanja i centaršutevi su mu bili netačni i kritični. Mogao je glavom u 44. minutu do gola, ali je baš loše zahvatio loptu. Loše je reagovao i kod gola ekipe iz Andore. I to je bio signal treneru Rijeri da mora da ga menja. Partija za zaborav mladog Kostova. A, to ne sme da mu se dešava, voljni momenat i motivacija moraju biti isti i kada igraš protiv Intera Eskaldesa ili sutra protiv Reala.

Aleksandar Katai 5

Strašnu glupost napravio je Katai u 33. minutu, za radost na stadionu "Rajko Mitić" koja je kratko trajala. Postigao je gol Zvezdin fudbaler, a onda je sudija Henrik Nalbandjan dobio poziv iz VAR sobe, pa je posle pregledanog snimka pokazao Kataiju crveni karton, jer je laktom pre gola u lice udario jednog igrača Inter Eskaldesa. Prvi start od početka utakmice u Ligi konferencije pokazao se kao koban za iskusnog napadača Zvezde. Delije su ovu preinačenu odluku glavnog sudije veoma teško primile, pa se sa Severne tribine zaorilo - UEFA mafija! A, Katai se pri izlasku sa terena izvinjavao navijačima.

Derik Lukasen 6

Od 46. umesto Handela. Trebalo je da donese sigurnost u poslednju liniju Zvezdine odbrane, ali je bio direktan krivac za gol. Posle toga još nekoliko puta je pokazao nesigurnost, što je svakako posledica neigranja i duže pauze koji je imao zbog povrede.

Bamba Dijeng 5

Od 46. umesto Kima. Slobodno može da ponese nadimak "Mister Promašaj". Loše je reagovao glavom posle centaršuta Kostova, u dobroj prilici za gol. U 49. minutu se debelo obrukao u situaciji "1 na 1" kada je umesto u gol šutirao u golmana. I nastavio je da promašuje iz prilika koje bi olako rešio neki centarfor iz niže lige. Na kraju se povredio i napustio teren u 78. minutu.

Osman Bukari 6

Od 46. umesto Loizua. U iks situacija pokazao je da voli da "carini" loptu, prosto je neverovatno da nije želeo da proigra saigrače koji su bili u boljoj prilici za gol. Pogodio je stativu u 86. minutu. Iskupio se za sve loše stvari kao zadnji igrač odbrane, kada je stigao i uzeo loptu sjajnom Borhi Areljanu, koji je bio u naletu ka golmanu Mateusu.

Mirko Ivanić 6

Od 68. umesto Vasilija Kostova. Trudio se, tražio loptu, ali jednostavno ovo nije bilo njegovo veče. Šta god je pokušao, nije uspevao da realizuje... Utakmica koju i on, kao i svi u Crvenoj zvezdi treba dobro da zapamte, jer su bili blizu velikom kiksu.

Vladimir Lučić 7,5

Čovek preokreta i najzaslužniji za izrudarenu pobedu Zvezde nad potpunim autsajderom iz Andore. Od 78. minuta umesto Bamba Dijenga. U prvom kontaktu sa loptom "sašio" ju je u rašlje i doneo toliko čekano izjednačenje u 80. minutu. Digao je ono malo publike na sablasno praznoj Marakani na noge, koja je tako dala veliku energiju ekipi. Iz gola mu je loptu šest minuta kasnije izvadio golman gostiju. Nastavio je da pritiska poslednju liniju gostiju sve do kraja utakmice.

Albert Rijera

Startnom postavom na početku utakmice iznenadio je ne samo novinare, već i sve navijače Crvene zvezde. Malo ko je od početka očekivao Južnokorejski Kima i iskusnog Aleksandra Kataija, kao i Kipranina Loizosa Loizua. Ponovo je Španac eksperimentisao, ali i pokazao da mu je utakmica u nedelju protiv Vojvodine i Novom Sadu mnogo važna, jer je hteo da sačuva svežinu kod određenog broja igrača. Ekipa mu je od 35. minuta igrala sa igračem manje posle isključenja Kataija. Zbog toga je u drugom poluvremenu u igru ubacio Lukasena, Dijenga i Bukarija. Osmehnula mu se sreća u 52. minutu kada je igrač Intera dobio crveni karton. Ali, kratkog daha jer mu je ekipa primila pacerski gol. Pred kraj meča, kada se povredio Dijeng, umesto da uvede jedinog preostalog napadača Arnautovića šansu je dao krilnim igraču Lučiću, koji mu je vratio poverenje prelepim golom. Da je miljenik sreće Rijera je dokazao u sudijskoj nadoknadi, kada je Nakajama doneo Zvezdi pobedu i tri važna boda. Opet, slaviti pobedu nad Inter Eskaldesom nije baš u fazonu Crvene zvezde, jer su na Marakani padali daleko veći i renomiraniji klubovi top klase. Opet, kako reče jedan navijač Zvezde, možda je baš ova utakmica protiv Eskaldesa uvod u nešto novo i bolje.

1/101 Vidi galeriju Crvena zvezda - Inter Eskaldes, Liga konferencije 5.11.2026 Foto: Ilija Ilić