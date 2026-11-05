Fudbaleri Crvene dočekuju Inter Eskaldes u utakmici 3. kola Lige konferencija.
LIGA KONFERENCIJA
POTPUNI ŠOK MA MARAKANI I KATASTROFA ZA ZVEZDU: Zbog ovoga je Katai dobio crveni karton...
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Crvena zvezda - Inter Eskaldes, Liga konferencije 5.11.2026 Foto: Ilija Ilić
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Katai je najpre zatresao mrežu na asistenciju Kima, ali je usledila VAR provera. zbog potencijalnog faula nad defanzivcem gostiju.
Sudija Nalbandijan je otišao da pogleda snimak a kad se vratio usledila je šokantna odluka.
Gol Kataija je najpre poništen, a potom mu je pokazan direktan crveni karton, zbog udarca u lice igrača Intera.
Pogledajte i sami ovu situaciju.
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