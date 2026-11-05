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U 32. minutu dogodila se sporna situacija.

Crvena zvezda - Inter Eskaldes, Liga konferencije 5.11.2026 Foto: Ilija Ilić

Katai je najpre zatresao mrežu na asistenciju Kima, ali je usledila VAR provera. zbog potencijalnog faula nad defanzivcem gostiju. 

Sudija Nalbandijan je otišao da pogleda snimak a kad se vratio usledila je šokantna odluka.

Gol Kataija je najpre poništen, a potom mu je pokazan direktan crveni karton, zbog udarca u lice igrača Intera.

Pogledajte i sami ovu situaciju.

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Crveni karton za Kataija Izvor: Arena Sport