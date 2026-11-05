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1/101 Vidi galeriju Crvena zvezda - Inter Eskaldes, Liga konferencije 5.11.2026 Foto: Ilija Ilić

Zvezda je teškom mukom došlo do pobede nakon preokreta u samom finišu utakmice.

Svoje prve impresije nakon meča izneo je trener crveno-belih

"Volim ovakve utakmice kao trener, sve je došlo iz jedne akcije. Ostali smo sa 10 igrača, zbog ovoga smo ispali iz Lige Evrope i pravimo iste greške. Ne možemo da sanjamo. Danas je bila utakmica koju smo morali da dobijemo, moramo da napravimo trostruki napor, imamo utakmicu u nedelju, bar imamo tri boda u džepu."

Da li će se nešto menjati?

"Igrali smo sa 10 igrača i tako morate da promenite način igre. Igrači moraju da naprave dvostruke i trostruke napore. Želim da čestitam igračima kako su završili utakmicu. Mnogo su tri boda za napor koji su načinili."