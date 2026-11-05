PRVE REČI ALBERTA RIJERE NAKON SREĆNOG TRIJUMFA ZVEZDE: Evo šta je rekao španski stručnjak
Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Inter Eskaldes rezultatom 2:1 u utakmici 3. kola Lige konferencija.
Zvezda je teškom mukom došlo do pobede nakon preokreta u samom finišu utakmice.
Svoje prve impresije nakon meča izneo je trener crveno-belih
"Volim ovakve utakmice kao trener, sve je došlo iz jedne akcije. Ostali smo sa 10 igrača, zbog ovoga smo ispali iz Lige Evrope i pravimo iste greške. Ne možemo da sanjamo. Danas je bila utakmica koju smo morali da dobijemo, moramo da napravimo trostruki napor, imamo utakmicu u nedelju, bar imamo tri boda u džepu."
Da li će se nešto menjati?
"Igrali smo sa 10 igrača i tako morate da promenite način igre. Igrači moraju da naprave dvostruke i trostruke napore. Želim da čestitam igračima kako su završili utakmicu. Mnogo su tri boda za napor koji su načinili."