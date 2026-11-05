Zvezda sad ima četiri boda posle tri odigrana meča.
Fudbal
RIJERA SE KOCKAO, LUČIĆ PROMENIO SVE, A NAKAJAMA REŽIRAO LUDNICU: Zvezdini promašaji, crveni karton i drama do poslednje sekunde
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Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su na svom terenu Inter Eskaldes 2:1, u trećem kolu Lige konferencija.
Poveo je Inter golom Borhe Areljana u 62. minutu, a Zvezda je izjednačila pogotkom Vladimira Lučića.
Zvezda je do pobede došla golom u 90+2. minutu. Juta Nakajama je šutirao sa više od 20 metara, lopta je pogodila stativu a zatim se od leđa golmana gostiju odbila u gol.
Pogledajte najbolje momente sa ovog meča:
Crvena zvezda - Inter Eskaldes, Liga konferencije 5.11.2026 Foto: Ilija Ilić
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