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Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su na svom terenu Inter Eskaldes 2:1, u trećem kolu Lige konferencija.

Poveo je Inter golom Borhe Areljana u 62. minutu, a Zvezda je izjednačila pogotkom Vladimira Lučića.

Zvezda je do pobede došla golom u 90+2. minutu. Juta Nakajama je šutirao sa više od 20 metara, lopta je pogodila stativu a zatim se od leđa golmana gostiju odbila u gol.

Pogledajte najbolje momente sa ovog meča:

Crvena zvezda - Inter Eskaldes, Liga konferencije 5.11.2026 Foto: Ilija Ilić

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Delije na utakmici Crvena zvezda - Inter Izvor: Kurir