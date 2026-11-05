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Zvezda je izjednačila u 80. minutu. 

Crvena zvezda - Inter Eskaldes, Liga konferencije 5.11.2026 Foto: Ilija Ilić

Nakon velikog mučenja i ogromne inicijative. Crveno-beli su konačno postigli pogodak u 80. minutu.

Lučić je na asistenciju Krunića udarcem pod prečku konačno zatresao mrežu Intera.

 Zanimljivo je da je Lučić svega minut ranije ušao u igru umesto povređenog Dijenga.

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Crveni karton za Kataija Izvor: Arena Sport