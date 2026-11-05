Fudbaleri Crvene dočekuju Inter Eskaldes u utakmici 3. kola Lige konferencija.
LIGA KONFERENCIJA
EKSPLOZIJA NA MARAKANI: Lučić sprečava veliku bruku...
Slušaj vest
Crvena zvezda - Inter Eskaldes, Liga konferencije 5.11.2026 Foto: Ilija Ilić
Vidi galeriju
Nakon velikog mučenja i ogromne inicijative. Crveno-beli su konačno postigli pogodak u 80. minutu.
Lučić je na asistenciju Krunića udarcem pod prečku konačno zatresao mrežu Intera.
Zanimljivo je da je Lučić svega minut ranije ušao u igru umesto povređenog Dijenga.
Reaguj
Komentariši