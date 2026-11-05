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Fudbal
NAKAJAMA SPREČIO ISTORIJSKU BLAMAŽU: Pogledajte gol kojim su crveno-beli u nadoknadi srušili Inter i iščupali tri boda
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Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su, posle velikog preokreta u finišu, Inter Eksaldes iz Andore rezultatom 2:1 u meču 3. kola Lige konferencija.
Zvezda je do pobede došla golom u 90+2. minutu. Juta Nakajama je šutirao sa više od 20 metara, lopta je pogodila stativu a zatim se od leđa golmana gostiju odbila u gol.
Pogledajte taj trenutak:
Crvena zvezda - Inter Eskaldes, Liga konferencije 5.11.2026 Foto: Ilija Ilić
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Zvezda sad ima četiri boda posle tri odigrana meča, Inter Eskaldes je nanizao i treći poraz.
U narednom kolu, 26. novembra, Zvezda će u goste Gentu.
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