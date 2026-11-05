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Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su, posle velikog preokreta u finišu, Inter Eksaldes iz Andore rezultatom 2:1 u meču 3. kola Lige konferencija.

Zvezda je do pobede došla golom u 90+2. minutu. Juta Nakajama je šutirao sa više od 20 metara, lopta je pogodila stativu a zatim se od leđa golmana gostiju odbila u gol.

Pogledajte taj trenutak:

Crvena zvezda - Inter Eskaldes, Liga konferencije 5.11.2026 Foto: Ilija Ilić

Zvezda sad ima četiri boda posle tri odigrana meča, Inter Eskaldes je nanizao i treći poraz.

U narednom kolu, 26. novembra, Zvezda će u goste Gentu.

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Delije na utakmici Crvena zvezda - Inter Izvor: Kurir