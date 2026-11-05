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1/101 Vidi galeriju Crvena zvezda - Inter Eskaldes, Liga konferencije 5.11.2026 Foto: Ilija Ilić

Gosti su poveli u 62. minutu golom Borhe Areljana, a pobedu Zvezdi su doneli Vladimir Lučić u 80. minutu i Nakajama u drugom minutu nadoknade vremena.

Crvena zvezda ima četiri doba posle tri kola, dok Inter ostaje i dalje bez osvojenog boda.

TIm Alberta Rijere u narednom kolu gostuje Gentu.

Na konferenciji za medije posle meča govorio je trener crveno-belih Albert Rijera.

Trener Intera Feliks Ortiz posle meča je izjavio da je Zvezda jedan od favorita za osvajanje trećeg po rangu UEFA takmičenja.

"Favorit u fudbalu je samo reč. Moraš na terenu da dokažeš. Sa 10 igrača je to druga priča. Zbog toga smo ispali iz Lige Evrope, jedne greške. Umalo nismo stigli do tri boda zbog crvenog kartona. Ne pričajte o favoritima. Možda je mojim igračima bio potreban ovaj udarac u lice. Čestitao bih onima koji su završili utakmicu, veoma sam ponosan na njih. Najvažnija su tri poena, bila su nam potrebna", rekao je Rijera.

Šta je poručio Aleksandru Kataiju?

"Nisam ništa rekao, on je izašao sa terena. Šta da mu kažem? Siguran sam da će da se izvini. Nije tu o tome koji je igrač, već da niko ne sme to da radi. Zbog toga umalo nismo pobedili. Ne volim triput da ponavljam, jednom bi trebalo da je dovoljno. Neću nikoga ubiti, reći ružnu reč... Naravno da postoje posledice. Ako se ništa ne dešava, niko ne nauči. Naročito ako si kapiten, moraš da budeš primer. Moramo da učimo. Sada govorimo sa tri boda, to je lako. Nekada pobedite na lep način, nekad na kriminalan", dodao je Rijera.

Kakav je bio plan posle crvenog kartona?

"Jednostavno je bilo. Ili da čekamo ili da idemo čovek na čoveka. Čekali smo 10 minuta. Rekao sam igračima da moramo da pobedimo, ali da ću ih staviti u rizik. I sa 10 može da se pobedi, ali je teško protiv svih rivala. I dalje smo pokazali da možemo da igramo i kreiramo šanse."

Deluje da su rezervisti doneli pobedu.

"Izmene su bile rizik, jer smo morali da postignemo gol. Trebala nam je brzina. Takvi igrači su nam bili potrebni. Znate da volim da imam kontrolu, ali sa desetoricom. Još jednom, igrači koji su završili utakmicu, čestitam im".

Jedan od onih koji su ušli sa klupe je bio i Bamba Dijeng, koji je nedugo potom izašao zbog povrede.

"Videćemo sutra, ne izgleda dobro. Sigurno neće igrati za vikend, videćemo posle reprezentativne pauze", pesimističan je Španac.

Da li veruje u direktan prolaz dalje?

"Ne razmišljam o poenima. Važno je postići puno golova. U boljoj smo poziciji, devet poena je i dalje u igri. Najvažnije je ići iz meča u meč, a ne kalkulisatit", ističe Rijera.

Sledi derbi protiv Vojvodine.

"Vojvodina je u nedelju, ne mislim o tome sada. Čekaću do sutra. Dajte mi dozvolu samo večeras, važna utakmica – prvi protiv drugog", zaključio je Rijera.