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Samo četiri ekipe posle tri kola u Ligi konferencije imaju maksimalne učinke.

Na vodećem mestu nalazi se Lugano, kojeg je Crvena zvezda mogla dobro da upozna.

1/101 Vidi galeriju Crvena zvezda - Inter Eskaldes, Liga konferencije 5.11.2026 Foto: Ilija Ilić

Crvena zvezda nije briljirala protiv ekipe iz Andore u 3. kolu, ali pobeda joj je donela značajan skok na tabeli

Crveno-beli su sada na 15. mestu sa četiri boda, tri manje u odnosu na timove koji se nalaze na mestima koja vode u plej-of.





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Ukoliko bi se danas završilo takmičenje, crveno-beli bi išli u kvalifikacionu rundu za plej-of, ali bi bili domaćini u tom jednom meču.

Ipak, do kraja takmičenja ima još dosta, a pobeda nad ekipom Inter Eskaliders svakako puno znači.