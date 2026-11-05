Fudbaleri banjalučkog Borca poraženi su kao gosti od švedskog Mjalbija sa 2:0 u meču trećeg kola Lige konferencija.
Fudbal
BORAC PAO U ŠVEDSKOJ: Šampion Bosne i Hercegovine ostao praznih ruku u Ligi konferencija
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Borac je ostao sa tri boda na kontu i ostaće u donjem delu tabele posle trećeg kola.
Jakob Bergstrom je doveo domaće u vođstvo u 54. minutu, a pobedu šampiona Švedske overio je Mads Engard u 88. minutu.
U četvrtom kolu, 26. novembra, Borac će ugostiti Atalantu.
(Tanjug)
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