Fudbaleri na Gibraltaru uglavnom su amateri koji se bare drugim zanimanjima, poput konobarenja, ribarenja, ili policijskog posla
Fudbal
EPSKA BRUKA HAJDUKA: Hrvatski klub izgubio od ribara i konobara! Amateri iz Gibraltara pobedili, a da nisu uputili nijedan šut u okvir gola Splićana
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Fudbaleri Hajduka poraženi su na gostovanju Linkoln Red Impsu u Gibraltaru sa 1:0.
U pitanju je bio meč 3. kola Lige konferencije.
Torcida na meču Tun - Hajduk Foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia, Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia
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Jedini gol na meču je zapravo autogol Denisa Hadžikadunića u 89. minutu.
Zanimljivo je da domaći tim tokom 90 minuta nije uputio nijedan šut u okvir gola Hajduka, a uspeo je da pobedi.
Hajduk je posle dve pobede doživeo prvi poraz u takmičenju, dok su momci iz Gibraltara upisali prve bodove.
Fudbaleri na Gibraltaru uglavnom su amateri koji se bare drugim zanimanjima, poput konobarenja, ribarenja, ili policijskog posla, a fudbalom se bave posle radnog vremena.
Prema izveštajima, klub je na plate izdvajao oko pola miliona evra na godišnjem nivou.
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