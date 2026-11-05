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Fudbaleri Hajduka poraženi su na gostovanju Linkoln Red Impsu u Gibraltaru sa 1:0.

U pitanju je bio meč 3. kola Lige konferencije.

Torcida na meču Tun - Hajduk Foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia, Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia

Jedini gol na meču je zapravo autogol Denisa Hadžikadunića u 89. minutu.

Zanimljivo je da domaći tim tokom 90 minuta nije uputio nijedan šut u okvir gola Hajduka, a uspeo je da pobedi.

Hajduk je posle dve pobede doživeo prvi poraz u takmičenju, dok su momci iz Gibraltara upisali prve bodove.

Fudbaleri na Gibraltaru uglavnom su amateri koji se bare drugim zanimanjima, poput konobarenja, ribarenja, ili policijskog posla, a fudbalom se bave posle radnog vremena.

Prema izveštajima, klub je na plate izdvajao oko pola miliona evra na godišnjem nivou.

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Navijači Hajduka se skupljaju pred utakmicu Izvor: Kurir