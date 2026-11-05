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1/101 Vidi galeriju Crvena zvezda - Inter Eskaldes, Liga konferencije 5.11.2026 Foto: Ilija Ilić

Gosti su poveli u 62. minutu golom Borhe Areljana, a pobedu Zvezdi su doneli Vladimir Lučić u 80. minutu i Nakajama u drugom minutu nadoknade vremena.

Crvena zvezda ima četiri doba posle tri kola, dok Inter ostaje i dalje bez osvojenog boda.

TIm Alberta Rijere u narednom kolu 26. novembra gostuje Gentu.

Svoje prve utiske nakon meča izneo je strelac izjednačujućeg gola za Zvezdu Vladimir Lučić.

"Iskreno, jedva sam čekao da me trener pozove da uđem u igru. Imao sam u glavi da hoću da rešim meč i da sam doprineo tom golu da preokrenemo meč. Molio sam samo Boga da uđe, video sam da ide gore, da li to ili prečka, ali hvala Bogu, ušla je", počeo je Lučić.

Istakao je Lučić da je tim imao želju za preokret.

"Dosta drugačija Zvezda, imali smo želju i glad da preokrenemo utakmicu. Bili smo svi zajedno, ginuli smo jedni za druge i mislim da je to najveći faktor ove pobede", zaključio je Lučić.