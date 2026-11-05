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Fudbaleri NEC-a iz Najmegena pobedili su večeras na svom terenu Omoniju 3:1, u utakmici četvrtog kola ligaške faze Lige Evropa.

Prednost Omoniji doneo je bivši fudbaler Crvene zvezde Loi Dioni golom u 23. minutu, a izjednačenje NEC-u Brajan Linsen pogotkom u 50. minutu.

1/8 Vidi galeriju Dušan Tadić u dresu NEC-a Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Vođstvo NEC-u doneo je Klement Bišof golom u 74. minutu, a konačan rezultat je postavio Linsen pogotkom dva minuta kasnije, na asistenciju srpskog veziste Dušana Tadića.

Tadić je u igru ušao u 69. minutu utakmice.

NEC zauzima 11. mesto na tabeli sa sedam bodova, dok se Omonija nalazi na 16. poziciji sa šest bodova.

NEC će u narednom kolu u Najmegenu dočekati Ren, dok će Omonija igrati na gostujućem terenu u Torinu protiv Juventusa.

Bornmut je na gostujućem terenu pobedio Spartu Prag 3:1, i tako sezonu u Ligi Evropa započeo sa četiri uzastopna trijumfa.

Prednost Sparti doneo je Ebrima Singate golom u 35. minutu, a izjednačenje Bornmutu Tajler Adams pogotkom u 57. minutu.

Vođstvo Bornmutu doneo je Evanilson golom u 81. minutu, a konačan rezultat je postavio napadač Bornmuta Rajan pogotkom u 90. minutu.

Sparta je od 37. minuta igrala sa igračem manje, pošto je tad direktan crveni karton dobio Tobijas Gudal.

Srpski golman u ekipi Bornmuta Đorđe Petrović utakmicu je završio kao neiskorišćena zamena, dok njegov sunarodnik i klupski saigrač Veljko Milosavljević nije ni bio u sastavu za večerašnji meč.

Bornmut je prvi na tabeli sa maksimalnih 12 bodova, dok Sparta zauzima 19. mesto sa četiri boda.

Bornmut će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Vigu protiv Selte, dok će Sparta u Pragu dočekati AZ Alkmar.

Takmičenje u Ligi Evropa je sa četiri vezana trijumfa započeo i Ferencvaroš, koji je na gostujućem terenu pobedio Milan 2:0.

Prednost Ferencvarošu doneo je Leni Žozef golom u 52. minutu, da bi isti igrač postavio konačan rezultat pogotkom u 66. minutu.

Ferencvaroš je od 77. minuta igrao sa igračem manje, pošto je tad direktan crveni karton dobio Jusuf Bamidele.

Srpski krini napadač u ekipi Ferencvaroša Veljko Birmančević počeo je meč kao starter, da bi iz igre izašao u 86. minutu, dok njegov sunarodnik u redovima Milana Strahinja Pavlović nije bio u sastavu za večerašnji meč.

Ferencvaroš je drugi na tabeli sa maksimalnih 12 bodova, dok Milan zauzima 26. mesto sa tri boda.

Ferencvaroš će u narednom kolu u Budimpešti dočekati Celje, dok će Milan igrati na gostujućem terenu u Pireju protiv Olimpijakosa.

Rezultati svih do sad odigranih utakmica trećeg kola ligaške faze Lige Evropa: Milan - Ferencvaroš 0:2 Anderleht - Salcburg 2:0 Kristal Palas - Hofenhajm 1:1 Levski - Jagjelonija 1:0 Lilestrem - Viktorija Plzenj 0:1 NEC - Omonija 3:1 Real Sosijedad - Olimpik Lion 1:1 Sparta Prag - Bornmut 1:3