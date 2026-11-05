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Fudbaler Crvene zvezde Rade Krunić izjavio je da su osećanja posle pobede nad Interom u Ligi konferencija pomešana, ističući da je ponosan na reakciju ekipe nakon isključenja i primljenog gola, ali i da crveno-beli nisu smeli da dozvole sebi toliko propuštenih prilika.

1/101 Vidi galeriju Crvena zvezda - Inter Eskaldes, Liga konferencije 5.11.2026 Foto: Ilija Ilić

"Ponosan sam na saigrače zbog načina na koji su reagovali posle isključenja i primljenog gola. To svakako zaslužuje pohvale, ali morali smo mnogo ranije da rešimo utakmicu. Stvorili smo veliki broj prilika, ali nismo uspeli da ih iskoristimo. Čak sam i ja promašio pet-šest šuteva, što mi se ne dešava često, verovatno nisam toliko promašio ni tokom cele polusezone. Na kraju nas je pogledala i sreća, pa smo ipak slavili, zbog čega sam zadovoljan", rekao je Krunić za TV Arena sport.

Zvezda je večeras na svom terenu pobedila Inter Eskaldes 2:1, u trećem kolu Lige konferencija.

Krunić je priznao da je pritisak sa tribina uticao na atmosferu na terenu i uneo dodatnu nervozu među fudbalere.

"Znamo da naši navijači ne prihvataju lako loše situacije, što je doprinelo nervozi. Ja lično nemam problem sa tim, imam dovoljno iskustva, ali to može da bude teško za mlađe igrače. Ne mislim da neko zaslužuje zvižduke samo zato što je promašio priliku. Svi smo se borili i dali sve od sebe, a to je najvažnije", istakao je vezista crveno-belih.

Krunić je naglasio da ga raduje osvajanje tri boda, ali da ga istovremeno brine što je Zvezda protiv takvog rivala morala da se bori do samog kraja.

"Da se niko iz protivničkog tabora ne uvredi, mislim da smo kvalitetniji tim za nekoliko klasa. Upravo zato mi je žao što smo do pobede došli na ovakav način. Najvažnije je da smo osvojili tri boda, ali ne bi trebalo da imamo toliko problema u utakmicama u kojima je razlika u kvalitetu očigledna. Rival nas nije iznenadio, a pobeda je ipak najvažnija", zaključio je Krunić