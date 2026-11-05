LIGA KONFERENCIJA: Pobede Monaka i Brajtona, a ovo su rezultati ostalih utakmica
Strelci za Monako bili su Matis Deturbe u 33. i Matis Ablin u prvom minutu sudijske nadoknade vremena.
Monako je drugi sa devet bodova, a Nordsjeland je na 26. mestu sa dva poena.
U narednom kolu, Monako će gostovati Hartsu, dok će Nordsjeland dočekati Panatinaikos.
Fudbaleri Brajtona pobedili su na gostujućem terenu u Madridu Hetafe 1:0.
Odlučujući gol postigao je Malik Jalkuje u 64. minutu.
Brajton je peti sa sedam bodova, a Hetafe je na 31. mestu sa jednim poenom.
U sledećem kolu, Brajton će dočekati Krajovu, dok će Hetafe dočekati Iberiju.
Rezultati danas odigranih utakmica trećeg kola fudbalske Lige konferencija:
Arhus - Braga 0:0
Atalanta - Kairat 1:1
Crvena zvezda - Inter Eskaldes 2:1
KuPS - Gent 0:0
Linkoln - Hajduk 1:0
Midtjiland - Ajaks 1:6
Mjalbi - Borac Banjaluka 2:0
Tun - Harts 3:1
Trabzonspor - Frajburg 0:1
Kopenhagen - Iberija 2:1
Hetafe - Brajton 0:1
Lugano - Kauno Žalgiris 3:0
Monako - Nordsjeland 2:0
Panatinaikos - CSKA Sofija 2:1
Riga - Jablonec 1:1
Sen Trojden - Bran 1:1
Tvente - Pafos 3:1
Krajova - Egnatia 2:0