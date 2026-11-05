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Strelci za Monako bili su Matis Deturbe u 33. i Matis Ablin u prvom minutu sudijske nadoknade vremena.

Monako je drugi sa devet bodova, a Nordsjeland je na 26. mestu sa dva poena.

U narednom kolu, Monako će gostovati Hartsu, dok će Nordsjeland dočekati Panatinaikos.

Fudbaleri Brajtona pobedili su na gostujućem terenu u Madridu Hetafe 1:0.

Odlučujući gol postigao je Malik Jalkuje u 64. minutu.

Brajton je peti sa sedam bodova, a Hetafe je na 31. mestu sa jednim poenom.

U sledećem kolu, Brajton će dočekati Krajovu, dok će Hetafe dočekati Iberiju.

Rezultati danas odigranih utakmica trećeg kola fudbalske Lige konferencija:

Arhus - Braga 0:0

Atalanta - Kairat 1:1

Crvena zvezda - Inter Eskaldes 2:1

KuPS - Gent 0:0

Linkoln - Hajduk 1:0

Midtjiland - Ajaks 1:6

Mjalbi - Borac Banjaluka 2:0

Tun - Harts 3:1

Trabzonspor - Frajburg 0:1

Kopenhagen - Iberija 2:1

Hetafe - Brajton 0:1

Lugano - Kauno Žalgiris 3:0

Monako - Nordsjeland 2:0

Panatinaikos - CSKA Sofija 2:1

Riga - Jablonec 1:1

Sen Trojden - Bran 1:1

Tvente - Pafos 3:1

Krajova - Egnatia 2:0

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