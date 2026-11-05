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Prednost Benfiki doneo je Rafa Silva golom u šestom minutu, a vođstvo je uvećao Đanluka Prestijani pogotkom u 67. minutu.

Gol za Leh postigao je Leo Bengtson u 72. minutu, dok je konačan rezultat postavio vezista Benfika Georgij Sudakov pogotkom u 90. minutu.

Benfika je prva na tabeli sa maksimalnih 12 bodova, dok Leh zauzima pretposlednje, 35. mesto sa jednim bodom.

Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu - Benfika protiv Viktorije iz Plzenja, a Leh protiv Sen Žiloaza.

Sen Žiloaz je na gostujućem terenu u Vigu pobedio Seltu 2:1.

Prednost Selti doneo je Pablo Duran golom u 11. minutu, a izjednačenje Sen Žiloazu Besfort Zeneli pogotkom u 35. minutu.

Pobedonosan gol za Sen Žiloaz postigao je Zeneli u 49. minutu.

Sen Žiloaz je četvrti na tabeli sa 10 bodova, dok Selta zauzima 27. mesto sa tri boda.

Sen Žiloaz će u narednom kolu dočekati Leh Poznanj, dok će Selta u Vigu biti domaćin protiv Bornmuta.

Juventus je na gostujućem terenu pobedio AZ Alkmar 2:1.

Prednost Juventusu doneo je Teun Kopmajners golom u 19. minutu, a vođstvo je uvećao Randal Kolo Muani pogotkom u 37. minutu.

Konačan rezultat postavio je napadač AZ-a Meks Merdink pogotkom u 88. minutu.

Juventus je peti na tabeli sa 10 bodova, dok AZ Alkmar zauzima 14. mesto sa šest bodova.

Juventus će u narednom kolu u Torinu dočekati Omoniju, dok će AZ Alkmar igrati na gostujućem terenu protiv Sparte Prag.

Olimpik iz Marseja je na gostujućem terenu pobedio Bajer Leverkuzen 1:0, dok je Seltik kao domaćin u Glazgovu savladao Bešiktaš 3:2.

Dinamo Zagreb je na gostujućem terenu pobedio Sanderlend 2:0, dok je OFI sa Krita u Bukureštu savladao Hapoel iz Berševe 2:0.

Ekipa Celja je na gostujućem terenu u Gracu pobedila Šturm 3:2, dok je Torense kao domaćin u Leiriji bio bolji od Ararata 3:2.

(Beta)