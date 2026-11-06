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Barselona je završila veliki posao i osigurala budućnost jednog od svojih najvažnijih fudbalera!

Brazilac Rafinja produžio je ugovor sa katalonskim gigantom do 30. juna 2030. godine, a njegova ispovest nakon potpisivanja posebno je privukla pažnju. Naime, priznao je da je pre samo dve godine bio uveren da će napustiti klub!

1/6 Vidi galeriju Rafinja u dresu Barselone Foto: R Hipolito/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia, NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Rafinja je potpisao novi ugovor sa katalonskim gigantom, koji će ga na stadionu "Kamp Nou" zadržati do 30. juna 2030. godine. Dosadašnja saradnja važila je do 2028, ali je uprava odlučila da ga nagradi za fantastične partije i još jednom pokaže koliko računa na njega.

Ipak, iza ovog potpisa krije se mnogo veća priča od običnog produžetka saradnje. Rafinja je na svečanoj ceremoniji priznao da ni sam nije verovao da će doživeti ovakav preokret u Barseloni!

"Posle prve dve godine u klubu nisam mogao da zamislim da ću danas biti ovde. Verovatno ni mnogi od vas nisu očekivali da će se ovo dogoditi, jer sam tada dobijao mnogo kritika. Znao sam koliko mogu i šta mogu da pružim ovom klubu", poručio je Brazilac.

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Posebno je zanimljivo ono što je Rafinja otkrio u razgovoru za britanski "Gardijan". Brazilac je priznao da je 2024. godine već bio mentalno spreman za odlazak iz Barselone. Nije osećao dovoljno poverenja, a situacija oko njegovog statusa u ekipi nije bila nimalo jednostavna.

"U svojoj glavi već sam znao da odlazim. To je bilo završeno, to je istina", otkrio je Rafinja.

A onda se dogodio preokret! Na klupu Barselone stigao je Hansi Flik, koji je pozvao Brazilca na razgovor i jasno mu stavio do znanja da računa na njega.

"Rekao mi je da mi veruje, da ću biti važan za ekipu i da će nam način igre odgovarati. U takvom trenutku nekoliko reči može sve da promeni. Osetio sam veliko poverenje i dobio sam samopouzdanje da igram svoj fudbal", ispričao je Rafinja.

Odluka da ostane ispostavila se kao pun pogodak. Brazilac je eksplodirao, postao jedan od najvažnijih igrača tima, a u avgustu ove godine dobio je i kapitensku traku!

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Rafinja je u Barselonu stigao 2022. godine iz Lidsa, a danas je jedan od najzaslužnijih za uspehe katalonskog kluba. Za prvi tim odigrao je 190 utakmica, postigao 94 gola i upisao 64 asistencije.

Sa Barselonom je osvojio tri titule šampiona Španije, jedan Kup kralja i tri Superkupa Španije.

Ove sezone igra u fantastičnoj formi, a posebno se istakao promenom pozicije. Hansi Flik ga je pomerio bliže protivničkom golu i sve češće koristi kao centralnog napadača.

Rezultat je impresivan – 19 golova u ranoj fazi sezone, od čega 15 u prvenstvu i četiri u Ligi šampiona. Brazilac je tako postao jedan od najubojitijih fudbalera Evrope!

"Promenio sam poziciju i pokušavam da uradim najbolje za ekipu. Prilagođavam se onome što se od mene traži. Uživam u tome, a sve je lakše kada imate kvalitet kakav imamo u ovom timu", objasnio je Rafinja.

Ipak, jedan trofej mu posebno nedostaje. Brazilac ne krije da mu je velika želja da sa Barselonom osvoji Ligu šampiona.

"Postoji jedan trofej koji mi još nedostaje, ali želim da osvojim što više njih u ovom dresu do 2030. godine", poručio je.

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Predsednik Barselone Đoan Laporta prisustvovao je potpisivanju novog ugovora, a klub je jasno pokazao da Rafinja predstavlja jedan od temelja projekta za naredne godine.

Brazilac je istakao koliko je ponosan što ostaje u katalonskom velikanu i poručio da želi da nastavi da pruža maksimum.

"Osećam veliki ponos. Nadam se da ću ostati još mnogo godina i da ću, ako me noge budu služile, nastaviti da igram na ovom nivou. Radim sve što mogu za klub", rekao je Rafinja.

Zanimljivo je i da je priznao da se još nije potpuno oporavio fizički, ali je poručio navijačima da nema razloga za brigu jer vodi računa o sebi i čini sve kako bi bio u najboljem mogućem stanju.

Od fudbalera koji je razmišljao o odlasku do kapitena koji je produžio ugovor do 2030. godine - Rafinjina priča u Barseloni dobila je neverovatan obrt.

A ako nastavi da igra ovako, navijači katalonskog giganta mogli bi još dugo da uživaju u njegovim majstorijama!