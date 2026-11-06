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Neverovatna scena u Engleskoj!

Reprezentativac Bosne i HercegovineAmar Dedić našao se u centru nesvakidašnjeg incidenta koji je pokrenuo pravu policijsku akciju. Nakon što je prijavljeno da se dvojica muškaraca kreću prirodom sa lukom i strelama, na teren je poslato čak šest policijskih vozila!

Sve se dogodilo u sredu popodne u oblasti Harlou Hil, u engleskoj regiji Nortambrija, nedaleko od Njukasla. Zabrinuti prolaznik primetio je dvojicu muškaraca sa lukom i strelama pored rezervoara i odmah alarmirao policiju. Reakcija je bila munjevita - šest policijskih vozila krenulo je u potragu, a Dedić i njegov prijatelj ubrzo su zaustavljeni u obližnjem naselju Daras Hol.

Prema pisanju britanskog "Dejl mejla", na teren je poslato čak šest policijskih vozila, među kojima su bila i vozila naoružanih jedinica. Policajci su krenuli u potragu za dvojicom muškaraca, a Dedić i njegov prijatelj zaustavljeni su oko 11 kilometara dalje, u luksuznom naselju Daras Hol, na periferiji Njukasla.

Usledio je pretres automobila, a policija je pronašla i oduzela luk i strele. Reprezentativac Bosne i Hercegovine morao je da objasni šta je radio sa ovom opremom u prirodi.

Saigrači se pojavili na mestu intervencije!

Međutim, ono što je usledilo posebno je iznenadilo britanske novinare. Dok su policajci razgovarali sa Dedićem, na mestu događaja pojavili su se golman Njukasla Mark Gilespi i bivši fudbaler tog kluba Pol Damet!

Njih dvojica su se, prema navodima medija, sasvim slučajno našli u blizini i zaustavili kako bi pomogli svom kolegi.

Policija je nakon razgovora zaključila da ne postoji opasnost po građane i da je oprema, prema dosadašnjim saznanjima, korišćena u rekreativne svrhe.

Ipak, luk i strele su zaplenjeni, a policijska provera se nastavlja.

1/5 Vidi galeriju Reprezentativac Bosne i Hercegovine - Amar Dedić Foto: Joeran Steinsiek / imago sportfotodienst / Profimedia, Charlotte Wilson / Getty images / Profimedia

Policija se oglasila, poznato šta se dogodilo!

Iz policije Nortambrije potvrdili su detalje čitavog incidenta, ali nisu direktno imenovali fudbalera.

"Nešto posle 13.55 časova u sredu primili smo prijavu o dvojici muškaraca koji nose luk i strele dok hodaju stazom pored rezervoara na vojnom putu, u oblasti Harlou Hil. Policajci su izašli na teren i potom zaustavili vozilo u oblasti Daras Hol, gde su zaplenili luk i strele. U ovoj fazi smatra se da je oprema bila namenjena rekreativnoj upotrebi i da nije bilo opasnosti po javnost. Provere su u toku", navedeno je u saopštenju policije.

Britanski mediji prenose i da su Dedić i njegov prijatelj navodno ispaljivali strele tokom boravka u prirodi, ali za sada nije poznato u šta su ciljali.

Posebno je važno da je u Engleskoj zabranjen lov na životinje i ptice lukom i strelom ili samostrelom.

Njukasl neće kažnjavati reprezentativca BiH?

Dedić je prošlog leta stigao u Njukasl iz Benfike u transferu vrednom oko 30 miliona funti. Dvadesetčetvorogodišnji desni bek brzo je stekao poverenje stručnog štaba i postao važan deo ekipe.

Prema pisanju britanskih medija, u klubu se ne očekuje disciplinska kazna za fudbalera, pošto je procenjeno da nije postojala namera da bilo koga ugrozi. Ipak, smatra se da je napravio ozbiljnu grešku procenivši da može bez problema da nosi takvu opremu po engleskom selu.

Očekuje se da bude na raspolaganju ekipi za naredne obaveze, dok policija nastavlja da proverava sve okolnosti incidenta.