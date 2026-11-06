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Dinamo iz Zagreba priredio je veliko iznenađenje i savladao Sanderlend na gostujućem terenu sa 2:0, ali rezultat nije jedino zbog čega se priča o trijumfu hrvatskog šampiona.

Posebnu pažnju privukao je podatak da je trener Jerko Leko u startnu postavu uvrstio čak desetoricu domaćih fudbalera! U vremenu kada klubovi širom Evrope sve više zavise od stranih pojačanja, Modri su na engleskom tlu pokazali koliko može da znači oslonac na domaće igrače.

I to u trenutku kada je malo ko verovao da Dinamo može da napravi ovakav podvig. Zagrebački tim je nedavno pretrpeo bolan poraz od Rudeša, a Mario Kovačević je napustio klupu. Na njegovo mesto stigao je Jerko Leko, koji je imao svega nekoliko dana da pripremi ekipu za teško gostovanje na stadionu Sanderlenda.

Ipak, Dinamo je odgovorio na najbolji mogući način. Od prvog minuta zaigrao je hrabro, organizovano i sa mnogo energije, a domaćin nije uspevao da pronađe odgovor na igru raspoloženih Zagrepčana.

Desetorica Hrvata u startnih 11

Leko je poverenje ukazao čak desetorici hrvatskih fudbalera, dok je jedini stranac u početnoj postavi bio Serđi Domingez. Španski defanzivac nije dugo ostao na terenu u nastavku, pošto ga je zamenio Stjepan Radeljić, pa je Dinamo u dobrom delu utakmice igrao sa jedanaest domaćih fudbalera.

Takva odluka posebno dobija na značaju ako se uzme u obzir da je protivnik bio tim iz Premijer lige. Dinamo je pokazao da se i protiv mnogo bogatijih i zvučnijih rivala može do velikog rezultata kada ekipa funkcioniše kao celina.

Stojković režirao pobedu, Beljo zadao drugi udarac

Glavni čovek Dinamove pobede bio je Luka Stojković, fudbaler kojeg još od mlađih dana zovu Piksi, po legendarnom Draganu Stojkoviću. Upravo je on otvorio put ka trijumfu.

U 22. minutu sjajno je zahvatio loptu iz voleja i zatresao mrežu za vođstvo gostiju. Pred odlazak na odmor ponovo je bio u centru pažnje, ovog puta kao asistent. Odličnim dodavanjem pronašao je Diona Drenu Belju, koji je udvostručio prednost Dinama.

Zagrepčani su tako na poluvreme otišli sa velikih 2:0, a mogli su da imaju i ubedljiviju prednost da su Beljo i Mislav Oršić iskoristili još neke izgledne prilike.

1/5 Vidi galeriju Sanderlend - Dinamo Zagreb Foto: Mitchel Davidson / Alamy / Profimedia

Sanderlend pokušao da se vrati, ali Dinamo izdržao

Domaćin nije želeo da se pomiri sa porazom. Trener Režis Le Bri već na početku drugog poluvremena napravio je nekoliko izmena i uveo važne prvotimce, među kojima su bili Enco Le Fe i Noa Sadiki, dok je kasnije priliku dobio i prvi napadač Brajan Brobi.

Sanderlend je pojačao pritisak i u nekoliko navrata ozbiljno zapretio. U jednom napadu domaćin je čak pogodio i stativu i prečku, pa je Dinamo imao i dozu sreće. Brobi je kasnije dobio priliku da se nađe oči u oči sa golmanom, ali nije uspeo da je iskoristi.

Ipak, hrvatski tim preživeo je najteže trenutke, ponovo uspostavio ravnotežu i rutinski priveo utakmicu kraju. Pobeda od 2:0 donela mu je tri velika boda i dodatni zamah u borbi za što bolji plasman u Ligi Evrope.

Kurir sport/Mozzart sport