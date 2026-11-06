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Fudbaleri Crvene zvezde upisali su prvu pobedu u Ligi konferencija, pošto su u trećem kolu na stadionu „Rajko Mitić“ nakon preokreta savladali Inter Eskaldes rezultatom 2:1. Šampion Srbije sada na svom kontu ima po jednu pobedu, remi i poraz, a trijumf u trećem po jačini evropskom takmičenju doneo je i prvi puni finansijski bonus.

Ekipa koju sa klupe predvodi Albert Rijera do slavlja je stigla posle velike drame na Marakani, dok je debakl u sudijskoj nadoknadi sprečio Juta Nakajama. Osvajanjem sva tri boda crveno-beli su obezbedili nagradu od 400.000 evra, koliko UEFA premira svaku pobedu u ovom formatu - što je primetno manje u poređenju sa Ligom šampiona i Ligom Evrope.

Crvena zvezda - Inter Eskaldes, Liga konferencije 5.11.2026 Foto: Ilija Ilić

Pre ovog meča, Rijerini izabranici su zaradili 133.000 evra zahvaljujući nerešenom ishodu protiv Kopenhagena, dok je početni prihod za sam ulazak u Ligu konferencija iznosio oko 3,4 miliona evra. Ukoliko obezbedi plasman u osminu finala, beogradski klub bi mogao da inkasira dodatnih 800.000 evra.

Razlika u nagradama: Koliko donose elita i Liga Evrope?

Crveno-beli su do Lige konferencija stigli nakon eliminacija u kvalifikacijama za Ligu šampiona, a potom i za Ligu Evrope, gde su novčani fondovi znatno izdašniji, zato tim sa Marakane ima za čim da žali.

Poređenja radi:

Liga šampiona: Sam plasman donosi 18,62 miliona evra, svaka pobeda vredi oko 2,1 miliona evra, a remi 760.000 evra.

Liga Evrope: Ulazak garantuje 4,7 miliona evra, trijumf se vrednuje sa 490.000 evra, dok nerešen rezultat donosi 165.000 evra.

Liga konferencija: Početna nagrada iznosi 3,4 miliona evra, pobeda vredi 400.000 evra, a remi 133.000 evra.

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Delije pevaju posle utakmice Crvena zvezda - Inter Izvor: Kurir