ZVEZDA ZARADILA LEPU CIFRU POBEDOM PROTIV INTERA, ALI... Ostaje gorak ukus - šampion Srbije ima za čim da žali: Razlika u novcu je OGROMNA!
- Crvena zvezda je u trećem kolu Lige konferencija savladala Inter Eskaldes 2:1 posle preokreta i upisala prvu pobedu u takmičenju.
- Trijumf na Marakani doneo je crveno-belima i 400.000 evra, prvi puni finansijski bonus u ovom formatu.
- Prethodno su zaradili 133.000 evra za remi sa Kopenhagenom, a plasman u osminu finala doneo bi još 800.000 evra.
Fudbaleri Crvene zvezde upisali su prvu pobedu u Ligi konferencija, pošto su u trećem kolu na stadionu „Rajko Mitić“ nakon preokreta savladali Inter Eskaldes rezultatom 2:1. Šampion Srbije sada na svom kontu ima po jednu pobedu, remi i poraz, a trijumf u trećem po jačini evropskom takmičenju doneo je i prvi puni finansijski bonus.
Ekipa koju sa klupe predvodi Albert Rijera do slavlja je stigla posle velike drame na Marakani, dok je debakl u sudijskoj nadoknadi sprečio Juta Nakajama. Osvajanjem sva tri boda crveno-beli su obezbedili nagradu od 400.000 evra, koliko UEFA premira svaku pobedu u ovom formatu - što je primetno manje u poređenju sa Ligom šampiona i Ligom Evrope.
Pre ovog meča, Rijerini izabranici su zaradili 133.000 evra zahvaljujući nerešenom ishodu protiv Kopenhagena, dok je početni prihod za sam ulazak u Ligu konferencija iznosio oko 3,4 miliona evra. Ukoliko obezbedi plasman u osminu finala, beogradski klub bi mogao da inkasira dodatnih 800.000 evra.
Razlika u nagradama: Koliko donose elita i Liga Evrope?
Crveno-beli su do Lige konferencija stigli nakon eliminacija u kvalifikacijama za Ligu šampiona, a potom i za Ligu Evrope, gde su novčani fondovi znatno izdašniji, zato tim sa Marakane ima za čim da žali.
Poređenja radi:
Liga šampiona: Sam plasman donosi 18,62 miliona evra, svaka pobeda vredi oko 2,1 miliona evra, a remi 760.000 evra.
Liga Evrope: Ulazak garantuje 4,7 miliona evra, trijumf se vrednuje sa 490.000 evra, dok nerešen rezultat donosi 165.000 evra.
Liga konferencija: Početna nagrada iznosi 3,4 miliona evra, pobeda vredi 400.000 evra, a remi 133.000 evra.
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