Slušaj vest

Trener Juventusa Lučano Spaleti potpuno je izgubio živce u završnici utakmice protiv AZ Alkmara, a snimak njegovog obračuna sa Kolumbijcem izazvao je buru u italijanskom fudbalu

Iskusni stručnjak nije mogao da obuzda bes nakon velikih propusta u odbrani, pa je pred televizijskim kamerama ušao u žestok verbalni sukob sa Huanom Kabalom i u jednom trenutku mu zapretio pesnicom!

Juventus je u četvrtak uveče slavio u Holandiji rezultatom 2:1, u četvrtom kolu Lige Evrope, golovima Teuna Kopmejnersa i Randala Kolo Muanija. Ipak, iako su crno-beli imali dva gola prednosti, završnica je umalo pretvorila utakmicu u pravu noćnu moru za Spaletija.

1/6 Vidi galeriju Lučano Spaleti Foto: ANP / Sipa USA / Profimedia, ANP, ANP / Alamy / Profimedia, ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Trener Juventusa bio je vidno besan na svoje igrače zbog opuštanja i grešaka u odbrani. Kap koja je prelila čašu bio je trenutak kada je Kabal izgubio poziciju i omogućio protivniku opasnu akciju.

Stisnuo pesnicu i uneo se Kabalu u lice!

Prvo je Lojd Keli izgubio loptu na opasnom delu terena, što je AZ iskoristio da preko Meks Merdinka smanji na 1:2 u 88. minutu. Nedugo zatim usledila je nova drama, pošto su Holanđani zatresli mrežu Juventusa i drugi put, ali je pogodak poništen zbog ofsajda.

Upravo u tim trenucima Spaleti je potpuno izgubio strpljenje. Kada je Kabal prišao klupi, trener mu se uneo u lice, stisnuo pesnicu i izgovorio rečenicu koja je izazvala veliku pažnju italijanske javnosti:

"Udariću te pesnicom ako ne budeš pazio!"

Italijanski mediji navode da je Kabal ostao zatečen ovakvom reakcijom svog trenera i pokušao da mu objasni šta se dogodilo. Spaleti, međutim, nije popuštao, a snimak njegovog gestikuliranja i besne reakcije brzo je postao jedna od glavnih tema u italijanskim sportskim medijima.

Spaleti nastavio da grmi i posle meča

Iako je Juventus na kraju sačuvao tri boda, Spaleti nije bio zadovoljan načinom na koji je njegova ekipa završila utakmicu. U razgovoru za italijanske medije posle susreta priznao je da je njegov tim ozbiljno rizikovao da ostane bez pobede.

"Potpuno sam zadovoljan, momci su odigrali ozbiljnu utakmicu protiv veoma jake ekipe. Ali, da je utakmica trajala još pet minuta, mislim da je ne bismo dobili. Morali smo da postignemo treći gol, a ne da pokušavamo samo da sačuvamo prednost", poručio je trener Juventusa.

Posebno ga je zabrinulo ponašanje igrača u situacijama kada su morali da preuzmu odgovornost i zaustave protivničke napade.

"Ono što me brine jeste način na koji primamo golove. Nekada igrači ne donesu nikakvu odluku. A odluke koje ne donosite gore su od pogrešnih odluka. Ako nešto odlučite i pogrešite, to je manje loše nego kada ne odlučite ništa", objasnio je Spaleti.

Juventus je ovom pobedom prekinuo niz od 17 evropskih utakmica AZ Alkmara bez poraza na domaćem terenu i stigao do deset bodova posle četiri kola Lige Evrope.

Nije prvi put da se ovako obračunava sa igračima

Italijanski mediji podsećaju da ovo nije prvi put da je temperamentni stručnjak u centru pažnje zbog burnih reakcija na terenu.

Samo nekoliko nedelja ranije, Spaleti je imao žestok sukob sa trenerom Kaljarija Fabijom Pizakanom. Njih dvojica su se posle remija 1:1 uneli jedan drugom u lice, a situacija je postala toliko napeta da je sudija obojici pokazao crvene kartone. Epilog je bila i suspenzija od jedne utakmice za oba trenera.

Spaleti je tada rivalu dobacio da su njegovi igrači dobri i u odugovlačenju, što je izazvalo žestoku reakciju Pizakana. Njihov verbalni okršaj završio se umalo fizičkim sukobom.

Zanimljivo je da Spaleti i sa Kabalom ima istoriju burnih, ali i potpuno drugačijih interakcija. Tokom prethodnog meča protiv Napolija, posle gola Kenana Jildiza, trener je pozvao kolumbijskog defanzivca, uhvatio ga za obraze i poručio mu: "Ne odustaj, jer će nas pritisnuti!" T

Kabal je, inače, i ranije imao problema sa disciplinom na terenu. U februaru je protiv Galatasaraja ušao na početku drugog poluvremena, ali je za samo osam minuta dobio dva žuta kartona i morao da napusti igru.

Spaleti je tada za njega rekao da je osetljiv momak koji ponekad ne uspeva da kontroliše svoje reakcije.