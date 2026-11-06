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Nakon meča u kom je Crvena zvezda savladala Inter Eskaldes rezultatom 2:1, sudijski ekspert Zdravko Jokić osvrnuo se u studiju TV Arena sport na ključne momente susreta.

U fokusu analize našao se detalj iz 35. minuta, kada je Aleksandru Kataiju pokazan crveni karton, uz istovremeno poništen pogodak crveno-belih. Prema oceni Jokića, jermenski arbitar Henrik Nalbandjan doneo je tačnu odluku.

- Dobro, često kada imamo emisije pričam o ponašanju igrača na međunarodnim utakmicama gde se sve vidi i snima. Ne može da se gura ili udara igrač i da to prođe nekažnjeno. Vidimo na snimku da je desnom rukom odgurnuo igrača, pa ga udario levom u glavu. Prema tome, to spada u nasilno ponašanje. Igrač koji pokuša ili udari protivnika u predelu glave, a nije u borbi za loptu, to je nasilno ponašanje i kažnjava se crvenim kartonom - istakao je Jokić, a potom nastavio:

1/101 Vidi galeriju Crvena zvezda - Inter Eskaldes, Liga konferencije 5.11.2026 Foto: Ilija Ilić

- Da ga je udario u telo, grudi ili tako nešto, ne bi bilo nasilno ponašanje. Glavni sudija nije ovo video, treba da bude malo više pozadi, da vidi sve igrače i izvođenje prekida. I kod kornera se loše postavljaju, gledaju izvođenje kornera, a ne vide šta se dešava u kaznenom prostoru. Trebalo je sudija da vidi. Koga da optužimo? Da li pomoćnog sudiju. Stalno dolazimo u taj problem. Ako kažem da je nasilno ponašanje i da je crveni.

Ekspert se detaljnije osvrnuo i na propust glavnog arbitra, kao i na uticaj VAR tehnologije na konačnu ocenu suđenja.

- Greška sudije je što nije video situaciju. Šta mi dobijamo sa tim? Znaš koliko odluka ima i na Ligi šampiona da se donese posle VAR odluka. Prvo smo se složili da sudija nije bio dobro postavljen. Imamo situacije i kod VAR odluka ako je sudija imao tešku situaciju i kada je dobro postavljen i kada je nije video i dobio poziv od VAR sobe, da mu se ocena ne umanjuje. Ako propusti nešto očigledno i VAR ga zove, onda je ocena negativna - zaključio je Jokić, uz konstataciju da je crveni karton opravdano dosuđen i fudbaleru Intera.

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