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Pobeda koja ne može da sakrije probleme!

Crveno-beli su na svom terenu savladali Inter Eskaldes sa 2:1, ali su do trijumfa stigli tek u samom finišu, kada je Juta Nakajama pogodio mrežu u sudijskoj nadoknadi. Tri boda su osvojena, ali igra šampiona Srbije ponovo je izazvala ozbiljnu zabrinutost, a kritike na račun Alberta Rijere ne prestaju.

1/101 Vidi galeriju Crvena zvezda - Inter Eskaldes, Liga konferencije 5.11.2026 Foto: Ilija Ilić

O nastupu srpskog šampiona i radu trenera Alberta Rijere govorio je Slavko Perović, koji je gostovao u studiju "TV Arena sport". Bišvi as Zvezde jasno je stavio do znanja da je zabrinut zbog onoga što ekipa pokazuje na evropskoj sceni.

"Kad je Rijera u pitanju, teško da bilo šta može da se nagovesti, ne samo za ovu utakmicu, već i za naredni period. Ovo su ozbiljni alarmi, kojih moraju da budu svesni i svi u Zvezdi i Rijera kao trener. Pobedilo se i to će ostati upamćeno, što je pozitivno, ali negativno je to što definitivno Zvezda u evropskim utakmicama za neki moj utisak iz meča u meč izgleda sve slabije", ističe Perović.

"Ne vidi se nikakav pomak"

Perović je posebno podvukao da ga brine činjenica da Zvezda ne napreduje, iako je Rijera već neko vreme na klupi. Kao primere je naveo prethodne evropske utakmice protiv Lugana i Kopenhagena, uz poslednji duel sa ekipom iz Andore.

"Lugano, Kopenhagen, pa Inter Eskaldes večeras - sve slabije. Neću da budem shvaćen pogrešno, da previše kritikujem kad je loše, ali i kad je bilo dobro, prvi sam podržavao Rijeru i pričao da verujem u njega. Sad u ovom trenutku stvarno ne znam šta da mislim. Tu je već dva i po meseca i ne vidi se nikakav pomak, posebno u fazi defanzive. Očekivali smo da to vidimo. Da ne iskoristim teži pojam, Zvezda defanzivno izgleda neozbiljno", iskren je Perović.

Rijerino lice sve govori

Perović se osvrnuo i na reakciju španskog stručnjaka tokom završnice utakmice. Primetio je da je Rijera na klupi delovao zamišljeno, što je dodatno pojačalo njegovu zabrinutost.

"Rijerin izraz lica je popalio sve moguće alarme kod njega i nadam se da ćemo u narednom periodu gledati ozbiljniju Zvezdu što se tiče defanzivne organizacije", rekao je Slavko Perović.

Crveno-beli su upisali tri boda, ali će, sudeći po Perovićevim rečima, za mir u kući biti potrebno mnogo više.