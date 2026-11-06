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Kristijano Ronaldo stavio je tačku na jednu od najvećih reprezentativnih karijera u istoriji fudbala, a način na koji je to uradio izazvao je pravu eksploziju na internetu!

Portugalac je emotivnim snimkom objavio da više neće nositi dres nacionalnog tima, a reakcija navijača širom sveta pokazala je koliko je njegov odlazak pogodio ljubitelje fudbala.

Video koji je objavio na Instagramu za svega nekoliko sati počeo je da ruši neverovatne brojke. Za manje od sat vremena imao je više od tri miliona lajkova, dok je za manje od 24 sata broj reakcija premašio čak 33 miliona!

"Došlo je vreme da vratim dres sa brojem sedam"

Ronaldo se navijačima obratio emotivnom porukom, u kojoj je objasnio da je došao trenutak da preda čuvenu sedmicu portugalske reprezentacije.

"Portugalski narode, došao je trenutak da vratim dres sa brojem sedam naše reprezentacije. Nikada nisam osećao da pripada samo meni, ali sam tokom 23 godine imao privilegiju i odgovornost da ga nosim, branim i predstavljam svoju zemlju na stadionima širom sveta. Nije bila laka odluka, jer se neke odluke ne donose samo glavom, već i srcem", poručio je CR7.

Njegova reprezentativna priča počela je u avgustu 2003. godine, kada je kao osamnaestogodišnjak debitovao za Portugal. Više od dve decenije kasnije odlazi kao apsolutni rekorder.

1/10 Vidi galeriju Poslednji meč legendarnog Portugalca na Mundijalu. Foto: WU ZHIZHAO / imago sportfotodienst / Profimedia, William Volcov / Zuma Press / Profimedia, Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia

Brojke koje deluju nestvarno!

Ronaldo je za Portugal odigrao čak 234 utakmice i postigao 146 golova, što su svetski rekordi u muškom reprezentativnom fudbalu. Bio je deo generacije koja je 2016. godine osvojila Evropsko prvenstvo u Francuskoj, a sa nacionalnim timom podigao je i trofeje Lige nacija 2019. i 2025. godine.

Posebno impresivan podatak jeste da je postizao golove na čak šest različitih svetskih prvenstava - od Nemačke 2006. do Mundijala 2026. godine.

Pepe, Nani i Bruno Fernandeš uputili mu emotivne poruke

Posle objave usledila je lavina reakcija. Nekadašnji saigrač Pepe posebno se emotivno oprostio od kapitena, ističući da je njihovo zajedničko putovanje bilo mnogo više od fudbala.

Nani je poručio Ronaldu da je učinio da Portugalci veruju kako mogu da budu najbolji na svetu, dok je Bruno Fernandes istakao da mu je bila privilegija da deli velike trenutke sa svojim fudbalskim idolom.

Oglasio se i selektor Žorž Žezus, koji je otkrio da je razgovarao sa Ronaldom i da ga je čak zamolio da nastavi da igra za reprezentaciju. Ipak, odluka je bila samo fudbalerova i selektor je poručio da je poštuje.

Kristijano Ronaldo tako odlazi iz reprezentacije, ali iza sebe ostavlja brojke, trofeje i uspomene koje će teško biti nadmašene. A više od 33 miliona lajkova na jednom oproštajnom videu možda najbolje pokazuje koliko je njegov odlazak veliki događaj za čitav fudbalski svet.