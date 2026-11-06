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FK Crvena zvezda upisao je prvu pobedu u Ligi konferencije, ali je igrom protiv prvaka Andore Inter Eskaldesa razočarao i debelo podbacio.



Golom Japanca Jute Nakajame u sudijskoj nadoknadi crveno-beli su došli do trijumfa rezultatom 2:1, međutim trener Albert Rijera nikako nema razloga za radost.

Juta Nakajama proslavlja gol za Crvenu zvezdu protiv Inter Eskaldesa u Ligi konferencije 2026 Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Rijera preterao sa eksperimentima

Neverovatno je da je španski stručnjak po ko zna koji put kombinovao kada je u pitanju startni tim Crvene zvezde. U redu je što Rijera želi da testira igrače koje ima na raspolaganju, ali bi morao da zna da crveno-beli auditorijum ne trpi prosečnost, posebno ne ovoliko silno eksperimentisanje i očajne partije koje slede posle toga.

Izvadila se Crvena zvezda, što bi opet mogao da znači određeni preokret u takmičenju, ali... Mnogo toga nije bilo dobro protiv Inter Eskaldesa, veliki broj fudbalera je zakazao dobrano potcenivši simpatični tim iz Andore. A, to surovi profesionalizam ne trpi. Motivacija za bilo kog igrača Crvene zvezde mora da bude na maksimumu, bez obzira ko bi sa druge strane, da li Inter iz Milana, ili Inter Eskaldes iz gradića u Andori.

Aleksandar Katai napravio neverovatnu glupost Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Glupost Kataija

Nedopustivo je da Aleksandar Katai koji ima 35 godina sebi dozvoli ono što je uradio u četvrtak veče. Da u eri VAR-a udari protivnika u lice. Time ne samo što je ostavio saigrače na cedilu, time je narušio i ugled kluba čiji dres nosi. A, to se ne radi. Kako je samo pomislio da će posle svega proći nekažnjeno. Neverovatno.

Vasilije Kostov odigrao je jednu od najlošijih utakmica u dresu Crvene zvezde, videlo se od starta da njegova motivacija nije na visokom nivou. I to se odrazilo kod vodećeg gola Andoraca, jer nije ispratio kako dolikuje Maurisija Poketina koji je ubacio loptu u šesanesterac, a tamo je Ruben Areljano iskoristio smušenost Miloša Veljkovića i Derika Lukasena, te ćušnuo loptu u mrežu pored zbunjenog golmana Mateusa. Užas i katastrofa.

1/101 Vidi galeriju Crvena zvezda - Inter Eskaldes, Liga konferencije 5.11.2026 Foto: Ilija Ilić

Gomila egoista i veliki Rade

Bamba Dijeng stigao je na Marakanu sa epitetom rasnog strelca, čoveka koji je rešavao utakmice u francuskoj Lig 1 i igrao na Mundijalu 2026 za Senegal. Tri zicera je imao protiv Inter Eskaldesa i u sva tri se debelo obrukao. Timi Maks Elšnik promašio je šansu koja se ne promašuje, ni njemu koncentracija tokom cele utakmice nije bila na nivou. Loizos Loizu bio je toliko očajan i loš, da bi za njega najbolje bilo da je treneru Rijeri pre utakmice javio da je bolestan. Osman Bukari je drvio i carinio loptu, bio užasan, ali mu se mora priznati da je u defanzivi bio na niovu, jer je spasio čist gol za Andorce. Tomas Handel nije mnogo grešio, ali njegova alibi igra diže svima kosu na glavi. Fizički uopšte nije spreman, pa možda i zbog toga njegov kvalitet ne može da dođe do izražaja. U defanzivi je prosečan, igra na "sigurno", uvek kasni kod pasa unapred. I sa kritikama bismo mogli u nedogled...

Mnogi navijači Crvene zvezde pitali su se sinoć posle utakmice, da li je bilo ijednog igrača u crveno-belom dresu koji je zadovoljio standarde kluba koji ga plaća. Da bilo je, ali se mogu nabrojati na prste jedne ruke. Rade Krunić bio je jedan od njih, a njegov profesionalizam nikada nije bio dovođen u pitanje. Pretrčao je kilometre i kilometre, pojavljivao se na svim delovima terena, od iznošenja lopte iz zadnje linije, do gol prilike u kojoj se našao. Šteta, što se saigrači ne ugledaju u njega, za svoje i dobro ekipe.

Rade Krunić na utakmici Crvene zvezde i Inter Eskaldesa Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Gaštarov prototip modernog veznjaka

Mladi Matej Gaštarov još jednom je pokazao da je blago Crvene zvezde. Igrao je protiv Andoraca kao štoper, a onda i vezni fudbaler. Kontrolom nad loptom razbijao je presing protivnika. Sa visinom od 190 cm i dugim nogama milina ga je bilo videti kako vodi i kontroliše loptu u punoj brzini. Koliko je samo pretrčao... Verovatno isto, koliko i Rade Krunić sa kojim se odlično slaže na terenu.

Malo je takvih modernih veznih igrača u svetu. Kada bude fizički ojačao, to će tek biti ono pravo. A, on nije jedan od onih igrača Crvene zvezde koji ima enormno veliku platu, kao neke njegove kolege, koje uredno primaju na stotine hiljada evra mesečno, a na terenu isporučuju mizeriju i izazivaju gnev kod navijača.

Matej Gaštarov na utakmici Crvene zvezde i Inter Eskaldesa Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Evrgol potcenjenog Lučića



Vladimir Lučić bio je neopravdano omalovažavan i potcenjivan unazad nekoliko godina. Razni epiteti su mu davani, čak je završio i u "kavezu" kod bivšeg trenera i bio spakovan da završi u nemačkoj Cvajti u Drezdenu. Ali, Bog je za njega imao drugačije planove. Našao je sebe u sistemu Alberta Rijere i postao jedan od najvažnijih igrača Crvene zvezde.

Evrogolom protiv Inter Eskaldesa digao je publiku na noge, a energija sa tribina ponela je igrače do maksimuma i srećnog gola Jute Nakajame za vrednu pobedu. Trčanje ponovo na maksimumu, kao i zalaganje u defanzivi.

Vladimir Lučić bio je junak pobede Crvene zvezde nad Inter Eskaldesom u Ligi konferencije Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Slede ključne utakmice

I tu se krug igrača Crvene zvezde koji su zadovoljili visoke kriterijume završava. Mršavo i premalo, trojica od njih 16 koliko ih je dobilo sinoć priliku. Albert Rijera neće imati mnogo prilika da nastavi sa eksperimentisanjem, moraće da profiliše startere i one igrače koji mogu doneti preokret sa klupe. Na zimu, mnogi će morati da potraže novu sredinu, bez velike kuknjave i emocija, jer je profesionalni fudbal surov.

A, kroz dve nedelje dolazi gostovanje Gentu, pa Iberiji u Gruziji i na kraju Trabzon u Beogradu. U igri je devet bodova, Zvezda može i među najboljih osam u Ligi konferenciji, ili među 24 za doigravanje. Sve je na igračima, a činjenica da sve manje ljudi dolazi na utakmice jasan je pokazatelj koliko navijači Crvene zvezde veruju u sadašnji tim. Vreme je da se nešto promeni. Nabolje, naravno.