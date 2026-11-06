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Legenda Partizana Ivan Golac, koji je jedan od kandidata za novog predsednika crno-belih, govorio je o planovima za oporavak kluba iz Humske, finansijskim problemima, omladinskoj školi i promenama koje su neophodne kako bi se velikan srpskog fudbala vratio na staze uspeha.

Njegov prioritet bio bi sportski sektor, organizacija kluba i obnova omladinske škole, za koju smatra da je decenijama bila jedan od najvažnijih Partizanovih aduta.

Posebno je kritikovao način na koji su prethodnih godina prodavani mladi fudbaleri, ocenivši da je Partizan na talentima poput Dušana Vlahovića, Strahinje Pavlovića i drugih mogao da zaradi mnogo više.

- Partizan je, s obzirom na kadrove koje je imao u prethodnih desetak ili petnaest godina, morao da ima 100 miliona u kasi. Kada mi neko kaže da je talentovan igrač prodat za pet miliona, to vređa svakoga ko se makar malo razume u fudbal. Igrač iz Partizana ne može da ode za manje od 25 ili 30 miliona – poručio je Golac u intervjuu Sportissimo.

1/8 Vidi galeriju Ivan Golac Foto: Starsport/Peđa Milosavljević, Starsport©

U priču oko preuzimanja Partizana, Golac se uključio na apel bivših asova kluba.

- Sve je počelo na predlog apela bivših igrača i trenera, kao i svih onih koji vole fudbal i Partizan. Tu je takođe i grupa ljudi koja bi bila zadužena za vođenje kluba, finansije i druge važne stvari za Partizan. Njihova ideja bila je da dođem na funkciju i da zajedno vodimo klub. Ja bih bio predstavnik te grupe.

Govoreći o stanju u klubu, nije štedeo reči ni kada je u pitanju način upravljanja Partizanom. Posebno se osvrnuo na rad Skupštine i prethodne rukovodeće strukture.

- To pokazuje neozbiljnost i diletantizam zaista neviđenih razmera. Jednostavno, ne mogu da verujem da niko nije reagovao na takve stvari – rekao je Golac.

On smatra da je za oporavak neophodno uspostaviti jasnu hijerarhiju, odgovornost i sistem u kojem će svako odgovarati za posao koji obavlja. Trener, prema njegovom mišljenju, mora da bude čovekintegriteta i karaktera, dok klub mora ponovo da stavi u prvi plan igrače, teren i navijače.

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- Ono što mi je uvek odgovaralo tokom boravka na Ostrvu, gde sam radio kao trener, odnosno menadžer, a što je važno za ovu priču, jeste činjenica da sam bio generalni menadžer i tehnički direktor. Šta to znači? To znači da objedinjujete apsolutno sve u klubu. Kompletna organizacija svih nivoa i kategorija u klubu bila je moja obaveza. To je podrazumevalo sve – od selekcije i kontrole do postavljanja trenera, sekretara, doktora i svih drugih ljudi koji su svojim funkcijama i poslovima pomagali fudbalskom klubu. Ali uvek ističem jednu veoma važnu stvar, koja će biti predstavljena i koja će predstavljati ključ svega što budemo radili u klubu. To je odgovornost. Svako će odgovarati za ono za šta je postavljen.

Golac je naglasio i da želi da vidi pune tribine na svakoj utakmici, uz kvalitetan fudbal koji bi ponovo privukao publiku na stadion.

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- Ko zna šta će tamo pronaći, ako nastave da istražuju. Takvih stvari bilo je mnogo i ranije. Jednostavno, to nije ništa novo. Moj cilj i ono što sam svojim iskustvom video, doživeo, radio i stvarao jeste da mlade igrače koje budemo razvijali, a koji budu imali istinski kvalitet, pravilno usmerimo. Na našim prostorima ima izuzetno mnogo talenata. Međutim, zatajila je skauting služba, koja već dugo ne obavlja ozbiljan posao. To je veoma veliki i ozbiljan posao.

Golac je potom izneo detalje plana.

- Moramo da radimo na talentima i stvaramo igrače koji će, kada odu u veliki klub, postati njegov deo i igrati za njega. Svedoci smo da mnogi igrači koji su otišli sa naših prostora već godinama ne igraju nigde. Dođu, prepoznaju ih odmah, a zatim odlaze na drugo, pa na treće mesto. To je najtužniji put nestanka tih talenata. Imamo mnogo takvih slučajeva koji su se događali u prošlosti. Mi to nećemo dozvoliti. Radićemo na stvaranju istinskog kvaliteta, jer je Partizan to oduvek imao. Imao je talente i kvalitet i pronosio slavu jugoslovenskog fudbala, a kamoli danas.

Na kraju je poslao poruku i potencijalnim kandidatima za rukovodeće funkcije ispred "Apela sa spas Partizana", među kojima su pomenuti Savo Milošević i Mateja Kežman.

- Oni su partizanovci, deca Partizana. Drago mi je da i oni budu deo kluba, bez obzira na to u kojoj varijanti i na kojoj funkciji. Naša vrata će uvek biti otvorena za sve dobronamerne ljude koji žele i mogu da pomognu Partizanu. Svi smo u istoj misiji, a to je da Partizanu vratimo ono što mu pripada – rekao je Golac.