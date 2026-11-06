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"Za mene je najvažniji tim. Nikada nisam namerno želeo da naškodim ekipi kako bih išao u korist nekog igrača. Vinisijus je igrao na poslednje dve utakmice u Ligi šampiona, to je tačno. Ali kada se vrati u normalno stanje i bude spreman, ja ću odlučivati o svemu onako kako smatram da je najbolje", rekao je Murinjo na konferenciji za novinare, preneli su španski mediji.

Real će u subotu od 21 čas igrati na gostujućem terenu protiv Valensije u španskom prvenstvu, a u duel ulazi posle pobede u sredu u Atini protiv AEK-a 3:2 u Ligi šampiona.

"Kao trener ne razmišljam samo od utakmice do utakmice, već vodim računa i o rasporedu koji nas očekuje. Utakmica protiv AEK-a bila je prilika za Vinisijusa. Trener mora da učini sve kako bi njegovi igrači pružali najbolje partije i da isprobava različite strategije, kako u igri, tako i na ličnom planu", naveo je Murinjo.

"Loš igrač će uvek biti loš igrač. Ali dobar igrač imaće i loše trenutke. Da je Vinisijus loš igrač, ljudi bi rekli da je dobro odigrao u Atini. Nastaviće da radi, a kada je reč o odluci ko će igrati, tim je uvek ispred pojedinca", dodao je portugalski trener.

1/5 Vidi galeriju Žoze Murinjo na klupi Real Madrida Foto: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia, Martinez/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Upitan je kako napreduje rad na promenama koje želi da sprovede.

"Na nekim utakmicama morali smo da jurimo rezultat. To što uspevamo da se vratimo u meč ima i pozitivnu i negativnu stranu. Pozitivno je to što pokazuje da imamo kvalitetnu klupu, veru unutar ekipe i svest o tome koji dres nosimo. Ali postoji i negativna strana na kojoj moramo da radimo. Pred nama je mnogo posla", naveo je Murinjo.

Upitan je i o odluci portugalskog fudbalera Kristijana Ronalda da završi reprezentativnu karijeru.

"Umesto da komentarišemo, trebalo bi da poštujemo njegovu odluku, a ja je poštujem. Njegova karijera nije završena. Svako ko ga poznaje zna da još ima ciljeve koje želi da ostvari u karijeri. Jedino bih voleo da se njegovo povlačenje iz fudbala razlikuje od jučerašnjeg oproštaja", rekao je on.

"Da li ga vidim kao trenera? Ne znam šta bih rekao. Ne znam šta mu prolazi kroz glavu, ali još je rano čak i da komentarišemo takvu mogućnost. On je i dalje fudbaler", dodao je Murinjo.