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Srpski fudbal mora da doživi potpuni reset! To je poruka nekadašnjeg selektora Srbije Slavoljuba Muslina, koji je izneo predlog kakav bi, ukoliko bi bio sproveden, iz korena promenio domaći sport. Njegova ideja je da Srbija narednih pet godina igra amaterski fudbal, da se ograniče plate na najviše 5.000 evra i zabrani dolazak stranih igrača!

Muslin smatra da je srpski fudbal stigao do ozbiljne prekretnice, da klubovi troše ogroman novac na nedovoljno kvalitetne fudbalere i da je krajnje vreme da se okrenu stvaranju sopstvenih igrača. O svemu tome govorio je u emisiji na televiziji "Insajder", gde je podržao promene u srpskom sportu i izneo svoje viđenje budućnosti Fudbalskog saveza Srbije.

1/9 Vidi galeriju Slavoljub Muslin Foto: Starsport©, Starsport, @starsport

Pet godina amaterizma kao spas za srpski fudbal!

Nekadašnji selektor ne vidi jednostavno rešenje za nagomilane probleme, ali smatra da bi radikalan zaokret mogao da bude izlaz iz krize. Posebno ga zabrinjavaju visoki ugovori igrača, koji klubovima predstavljaju veliko finansijsko opterećenje.

"Ima mnogo problema, ali mislim da je u situaciji u kojoj se nalazimo, kao što sam već rekao, najveći problem klubova novac, odnosno finansiranje. Pogledajte samo ugovore u Crvenoj zvezdi. Imate strance i domaće igrače koji su potpisali ugovore na dve ili tri godine i zarađuju veliki novac. Te igrače morate da plaćate još najmanje tri godine. Tu ne vidim izlaz", rekao je Muslin.

A onda je izneo predlog koji će sigurno izazvati brojne reakcije u domaćoj fudbalskoj javnosti.

"Za mene je jedino rešenje da pet godina pređemo na amaterski fudbal. Ne znam kako bi to pravno moglo da se izvede i kakav bi dogovor morao da se postigne sa UEFA, jer ipak nisam stručnjak za ta pitanja. Ali mislim da bi nas takav sistem, uz ograničavanje plata na, recimo, 5.000 evra, odnosno prelazak na poluprofesionalizam, naterao da stvaramo sopstvene igrače".

Muslin je posebno oštar bio prema politici dovođenja stranaca, za koje smatra da ne donose kvalitet koji bi opravdao njihovo angažovanje.

"Zabranio bih dolazak stranaca, jer ovi koji igraju kod nas predstavljaju treću ili četvrtu klasu. To nisu kvalitetni igrači, već nam uglavnom dolaze fudbaleri koji su već isluženi", poručio je nekadašnji selektor.

Muslin: Za reprezentaciju mogu da igraju samo naša deca!

Jedan od najvećih problema, prema njegovom mišljenju, jeste zapostavljanje rada sa mlađim kategorijama. Srbija, kako je istakao, ne stvara dovoljno fudbalera i zato mora da promeni prioritete.

"Za reprezentaciju mogu da igraju samo naša deca, a problem je u tome što smo zapostavili rad sa mlađim kategorijama", rekao je Muslin.

Kao primer razlike u funkcionisanju klubova naveo je Crvenu zvezdu i grčki AEK, koji predvodi srpski trener Marko Nikolić.

"Evo, Crvena zvezda igra u Ligi konferencija, a ranije smo pričali o Ligi šampiona. S druge strane, AEK, koji trenira naš trener Marko Nikolić, igra u Ligi šampiona. Siguran sam da ima duplo manji budžet od Crvene zvezde".

Vidić predsednik, Poledica generalni sekretar?

Muslin se osvrnuo i na stanje u Fudbalskom savezu Srbije, gde izbori za predsednika još nisu završeni. Izborni proces je više puta odlagan, a nekadašnji selektor smatra da se čeka rasplet političkih promena u zemlji.

"Mislim da i budući kandidati pokušavaju da vide šta će se dogoditi sa onima koji su planirali da se kandiduju nakon ovih promena u Srbiji. Jasno je da oni ne mogu da budu izabrani i zbog toga se, verujem, čeka da dođe nova vlada i da se vidi kakve planove ima za sport uopšte, a posebno za naš fudbal, jer problema ima mnogo", rekao je Muslin.

Kada je reč o ljudima koji bi mogli da preuzmu odgovorne funkcije, Muslin je izdvojio dva imena. Nemanju Vidića vidi kao potencijalno rešenje za mesto predsednika FSS, dok bi Mirko Poledica, kandidat Studentske liste, prema njegovom mišljenju, mogao da bude novi generalni sekretar Saveza.

"Moram da vam kažem da ćemo se ponovo vratiti na period od pet do deset godina. Mi nemamo igrače, moramo da ih stvaramo. Potrebno je da sačekamo i da radimo kvalitetno. S druge strane, mogu da vam garantujem da među ljudima koji bi mogli da dođu ima kvalitetnih pojedinaca, poput Vidića i Poledice, ali i drugih", istakao je Muslin.

Dodao je da je sa njima već razgovarao i da veruje da im je stalo do napretka srpskog fudbala.

"Razgovarao sam sa njima, razgovaram i dalje, a samo juče sam se video sa nekima od njih. To su situirani ljudi koji žele i kojima je stalo do napretka srpskog fudbala", rekao je nekadašnji selektor.

Privatizacija klubova kao sledeći veliki korak

Muslin smatra da bi privatizacija mogla da bude jedan od načina da se uvede red u domaće klubove. Prema njegovom mišljenju, problem je u tome što se novac iz budžeta troši bez dovoljno odgovornosti.

"I ja mislim da jeste, ali zakon još nije donet. Znate kako, mi smo i dalje komunistički sistem i zato nam se sve ovo dešavalo. Država obezbeđuje taj novac iz budžeta, a ja rukovodim klubom kao da je taj novac moj. Trošim ga kako ja hoću", rekao je Muslin.

Potom je objasnio zbog čega smatra da bi privatni vlasnici promenili način poslovanja klubova.

"Kada bi neko došao i privatizovao klub, kao što je to slučaj u inostranstvu, postavio bi svoje ljude i vodio računa o tome kako se novac troši. Ovde se, međutim, novac trošio kako je ko hteo, jer je bio ničiji".

Za kraj, Muslin je upozorio da se rezultati ne mogu očekivati preko noći i da Srbiji nedostaju i kvalitetni igrači i stručni kadrovi. Zbog toga, kako kaže, mora da se radi na obrazovanju trenera i unapređenju trenerske škole.

Posebno je kritikovao ljude koji su godinama bili na čelu srpskog fudbala.

"Već sam rekao da su svi oni koji su radili u Fudbalskom savezu, da su imali imalo savesti i odgovornosti, odavno trebalo da napuste Savez. Nije trebalo da čekaju nove izbore, već da svi podnesu ostavke i odu, jer su upravo oni poslednjih 30 godina u Fudbalskom savezu. Manje-više, isti ljudi su sve vreme u Savezu ili na rukovodećim mestima u klubovima", zaključio je Slavoljub Muslin.

Kurir sport/Mondo