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Srpski čuvar mreže Aleksandar Jovanović (33) promeniće sredinu u predstojećem zimskom prelaznom roku. Iskusni golman ostao je bez mesta među stativama u turskom Kodžaeliju nakon oporavka od teške povrede kolena.

Nekadašnji kapiten Partizana je po završetku višemesečne rehabilitacije već na prvom treningu obavešten da stručni štab više ne računa na njega kao na prvu opciju. Jovanović je u turski klub stigao u leto 2025. godine u transferu vrednom 250.000 evra.

1/12 Vidi galeriju Aleksandar Jovanović Foto: Starsport, @starsport

U dresu Kodžaelija zabeležio je ukupno 18 nastupa, uz šest utakmica na kojima je uspeo da sačuva mrežu netaknutom. Njegov poslednji takmičarski meč datira od 18. januara protiv Trabzonspora, kada je i doživeo povredu.

Tokom dvogodišnjeg boravka u Humskoj, povremeni reprezentativac Srbije važio je za jednog od najistaknutijih pojedinaca crno-belih. Uprkos spekulacijama o mogućem povratku u Partizan koje su se pojavljivale u javnosti, u ovom trenutku još uvek nema zvaničnih naznaka gde će tridesettrogodišnji golman nastaviti karijeru.

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