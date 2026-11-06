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Novi fudbaler Crvene zvezde je vezni igrač Luka Ilić, koji je potpisao ugovor sa klubom do 2028. godine, uz mogućnost produžetka saradnje.

Ovo je treći put da Luka Ilić oblači voljeni crveno-beli dres. Trebalo bi da ima pravo igranja u Superligi, jer dolazi na Marakanu kao slobodan igrač u toku sezone.

Luka Ilić pored grafita "Nišlije" na Marakani Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Luka Ilić je izneo prve utiske nakon potpisa novog ugovora sa Crvenom zvezdom.

- Presrećan sam i mislim da je ovo velika čast. Nadam se da ću pružati što bolje partije u ovom periodu. Bila je laka odluka, čuo sam se sa upravom kluba, brzo smo se dogovorili i mislim da je to bila najbolja opcija – rekao je Ilić.

Govorio je vezni fudbaler i o ambicijama Crvene zvezde.

- Zvezda uvek raste iz godine u godinu, tako da mislim da uvek treba da teži najvišim ciljevima i potrudićemo se da to ostvarimo.

Istakao je Ilić da veruje u dobar učinak u nastavku sezone.

- Nisam imao prilike još sa šefom da razgovaram, ali nadam se da će sve biti kako treba. Nadam se što većem broju golova, asistencija, naravno titula, što je najvažnije.

1/12 Vidi galeriju Luka Ilić Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Za kraj, Luka Ilić je imao poruku za sve navijače Crvene zvezde.

- Da budu uvek uz nas, da dobijemo što veću podršku, a mi ćemo im to vratiti na terenu – zaključio je Ilić.

Luka Ilić je rođen 2. jula 1999. godine u Nišu i u Crvenu zvezdu je prvi put stigao još kao pionir. Od tada je prošao sve mlađe selekcije kluba i izborio se za mesto u prvom timu, u kojem je već tokom prve seniorske sezone potvrdio kvalitet i imao značajnu ulogu.

Crvenu zvezdu napustio je 2018. godine kada je sa bratom Ivanom Ilićem potpisao za Mančester siti, nakon čega je nastavio karijeru u inostranstvu, a najviše utakmica zabeležio je u Holandiji i Francuskoj, gde je stekao značajno internacionalno iskustvo. U sezoni 2024/25 ponovo je obukao crveno-beli dres, a potom je u julu 2025. godine potpisao za španski Ovijedo, za koji je igrao do povratka u Crvenu zvezdu.