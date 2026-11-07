Slušaj vest

Žoze Murinjo jasno poručio - u Real Madridu nema povlašćenih! Portugalski stručnjak jasno je stavio do znanja da će interes kluba uvek biti ispred svakog pojedinca, a posebno se osvrnuo na status Vinisijusa Žuniora pred gostovanje Valensiji u španskom prvenstvu.

Trener "kraljevskog kluba" izjavio je da će Brazilac igrati samo onda kada on proceni da je to najbolje za ekipu. Iako je Vinisijus nastupio na poslednje dve utakmice u Ligi šampiona, Murinjo ističe da to ne znači da ima zagarantovano mesto u timu.

"Za mene je najvažniji tim. Nikada nisam namerno želeo da naškodim ekipi kako bih išao u korist nekog igrača. Vinisijus je igrao na poslednje dve utakmice u Ligi šampiona, to je tačno. Ali kada se vrati u normalno stanje i bude spreman, ja ću odlučivati o svemu onako kako smatram da je najbolje", poručio je Murinjo.

Real je u sredu u Atini savladao AEK sa 3:2, a Portugalac je objasnio da prilikom određivanja sastava ne gleda samo naredni meč, već vodi računa i o paklenom rasporedu koji očekuje njegov tim.

1/8 Vidi galeriju AEK - Real Madrid Foto: Yannis Halas / imago sportfotodienst / Profimedia

"Kao trener ne razmišljam samo od utakmice do utakmice, već vodim računa i o rasporedu koji nas očekuje. Utakmica protiv AEK-a bila je prilika za Vinisijusa. Trener mora da učini sve kako bi njegovi igrači pružali najbolje partije i da isprobava različite strategije, kako u igri, tako i na ličnom planu", objasnio je Portugalac.

Murinjo je potom izneo i zanimljivo poređenje, govoreći o tome kako publika procenjuje fudbalere kada prolaze kroz krizu.

"Loš igrač će uvek biti loš igrač. Ali dobar igrač imaće i loše trenutke. Da je Vinisijus loš igrač, ljudi bi rekli da je dobro odigrao u Atini. Nastaviće da radi, a kada je reč o odluci ko će igrati, tim je uvek ispred pojedinca", rekao je trener Reala.

Ipak, nije sve idealno u Madridu. Murinjo je priznao da njegova ekipa još nije dostigla nivo igre koji želi, iako je pohvalio karakter i kvalitet svojih fudbalera.

"Na nekim utakmicama morali smo da jurimo rezultat. To što uspevamo da se vratimo u meč ima i pozitivnu i negativnu stranu. Pozitivno je to što pokazuje da imamo kvalitetnu klupu, veru unutar ekipe i svest o tome koji dres nosimo. Ali postoji i negativna strana na kojoj moramo da radimo. Pred nama je mnogo posla", iskren je bio Murinjo.

Ronaldo još nije rekao poslednju reč

Posebnu pažnju privukle su i njegove reči o Kristijanu Ronaldu, koji je odlučio da završi reprezentativnu karijeru. Murinjo nije želeo da previše komentariše odluku svog sunarodnika, već je poručio da je treba poštovati.

"Umesto da komentarišemo, trebalo bi da poštujemo njegovu odluku, a ja je poštujem. Njegova karijera nije završena. Svako ko ga poznaje zna da još ima ciljeve koje želi da ostvari u karijeri. Jedino bih voleo da se njegovo povlačenje iz fudbala razlikuje od jučerašnjeg oproštaja", rekao je Portugalac.

Na pitanje da li bi Ronalda jednog dana mogao da zamisli na trenerskoj klupi, Murinjo nije imao konkretan odgovor.

"Ne znam šta bih rekao. Ne znam šta mu prolazi kroz glavu, ali još je rano čak i da komentarišemo takvu mogućnost. On je i dalje fudbaler", zaključio je trener Reala.