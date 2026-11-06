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Prebačen je u bolnicu, gde je lečen zbog iritacije moždanih ovojnica, odnosno upale tkiva koje obavija mozak ili kičmenu moždinu.

"Imao sam nekoliko veoma dobrih telefonskih razgovora sa Vinsom. Deluje veoma pozitivno i čini se da je na dobrom putu ka potpunom oporavku. Pauza zbog reprezentativnih obaveza pruža dobru priliku da sagledamo situaciju i procenimo kada bi mogao da se vrati", rekao je Danks.

Danks će predvoditi Bajern i u subotu u utakmici Bundeslige protiv Majnca. To će biti peti meč minhenskog kluba od Kompanijevog kolapsa. Nakon toga sledi pauza zbog reprezentativnih obaveza, pa će Bajern narednu utakmicu odigrati tek 20. novembra.

1/8 Vidi galeriju Vensan Kompani Foto: kolbert-press/Ulrich Gamel / imago sportfotodienst / Profimedia, Valentin Domgjoni / imago sportfotodienst / Profimedia, Frank Hoermann / SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

Tokom Kompanijevog odsustva Hari Kejn je postao prvi fudbaler Bajerna u poslednjih 45 godina koji je osvojio Zlatnu loptu, a potpisao je i novi ugovor sa klubom.

Bajern je u međuvremenu odigrao nerešeno sa velikim rivalom Borusijom iz Dortmunda i u sredu pobedio Atletiko Madrid u Ligi šampona, ali je imao i niz problema sa povredama igrača.