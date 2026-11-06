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Prebačen je u bolnicu, gde je lečen zbog iritacije moždanih ovojnica, odnosno upale tkiva koje obavija mozak ili kičmenu moždinu.

"Imao sam nekoliko veoma dobrih telefonskih razgovora sa Vinsom. Deluje veoma pozitivno i čini se da je na dobrom putu ka potpunom oporavku. Pauza zbog reprezentativnih obaveza pruža dobru priliku da sagledamo situaciju i procenimo kada bi mogao da se vrati", rekao je Danks.

Danks će predvoditi Bajern i u subotu u utakmici Bundeslige protiv Majnca. To će biti peti meč minhenskog kluba od Kompanijevog kolapsa. Nakon toga sledi pauza zbog reprezentativnih obaveza, pa će Bajern narednu utakmicu odigrati tek 20. novembra.

Vensan Kompani Foto: kolbert-press/Ulrich Gamel / imago sportfotodienst / Profimedia, Valentin Domgjoni / imago sportfotodienst / Profimedia, Frank Hoermann / SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

Tokom Kompanijevog odsustva Hari Kejn je postao prvi fudbaler Bajerna u poslednjih 45 godina koji je osvojio Zlatnu loptu, a potpisao je i novi ugovor sa klubom.

Bajern je u međuvremenu odigrao nerešeno sa velikim rivalom Borusijom iz Dortmunda i u sredu pobedio Atletiko Madrid u Ligi šampona, ali je imao i niz problema sa povredama igrača.

Bajern je usvojio pravilo da Kompanija ne uključuje u razgovore o fudbalskim temama dok se oporavlja kod kuće, nakon što je otpušten iz bolnice.

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