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Trener domaćeg sastava i dobro poznato lice u trenerskom poslu u Srbiji, Zoran Vasiljević, i arbirar Nikola Bikić našli su se u sukobu pored terena.

Zbog ove situacije, FK Bor 1919 se oglasio saopštenjem u kojem demantovao navode o fizičkom kontaktu između trenera i sudije.

Saopštenje kluba prenosimo u celosti:

- Fudbalski klub Bor 1919 oglasio se zvaničnim saopštenjem povodom informacija koje su se pojavile u pojedinim medijima nakon utakmice 16. kola Prve lige Srbije protiv Spartaka iz Subotice. U fokusu medijskih izveštaja našao se događaj u kojem su učestvovali šef stručnog štaba našeg kluba Zoran Vasiljević i četvrti sudija Nikola Bikić.

Pojedini mediji objavili su tvrdnje da je Vasiljević fizički napao Bikića, navodno ga udarivši glavom u predelu nosa. Naš klub odlučno demantuje takve navode i ističe da je neophodno utvrditi sve okolnosti događaja pre donošenja bilo kakvih zaključaka.

Vasiljević izričito negira da je udario četvrtog sudiju glavom ili da je sa njegove strane došlo do namernog fizičkog napada. Prema njegovim rečima, nakon prethodnih verbalnih nesuglasica došlo je do kratkotrajnog kontakta licem, ali ne i do udarca kakav se opisuje u pojedinim medijskim izveštajima.

„Nema ni govora o tome! Pogledajte snimak. Na trenutak, njegov i moj nos našli su se jedan pored drugog i tu je bilo kontakta. Nikakvog udarca glavom, s moje strane, nije bilo“, izjavio je Vasiljević.

Šef stručnog štaba našeg kluba najavio je da će nastaviti da dokazuje svoju verziju događaja. U tom cilju angažovao je advokata, uz poruku da želi da zaštiti svoj sportski ugled, čast i poštenje svoje porodice.

1/8 Vidi galeriju Trener Bora 1919 Zoran Vasiljević glavom udario sudiju Foto: Printscreen / Youtube / Mozzart Bet Prva liga Srbije

FK Bor 1919 pruža punu podršku svom treneru i smatra da se ozbiljne optužbe ne smeju predstavljati kao utvrđene činjenice bez prethodnog razmatranja svih relevantnih okolnosti. Posebno naglašavamo značaj odgovornog medijskog izveštavanja, provere informacija i pružanja mogućnosti svim uključenim stranama da iznesu svoje viđenje događaja.

Naš klub očekuje da nadležni organi Fudbalskog saveza Srbije nepristrasno razmotre slučaj, pregledaju dostupne video-snimke i na osnovu svih raspoloživih dokaza utvrde činjenično stanje.

FK Bor 1919 ne traži privilegije niti povlašćen položaj, već istinu, pravičnost i jednak tretman. Smatramo da se ugled kluba, njegovih članova i ljudi koji ga predstavljaju mora štititi od posledica neproverenih tvrdnji, uz puno poštovanje nadležnih institucija i njihovih odluka.

Naš klub ostaje pri stavu da se o ovako ozbiljnim pitanjima mora odlučivati na osnovu činjenica, a ne medijskih spekulacija - stoji u saopštenju.