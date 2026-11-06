TU SU MILOSAVLJEVIĆ, LEKOVIĆ, MILOŠEVIĆ... Selektor Zoran Mirković objavio spisak mlade reprezentacije!
Naredni rivali Orlića biće Severna Makedonija, 12. novembra u Novom Sadu, i Poljska, 17. novembra u Španiji.
Selektor Zoran Mirković saopštio je spisak igrača na koje računa u susret predstojećim novembarskim utakmicama mlade reprezentacije.
Spisak igrača je sledeći:
GOLMANI: Luka Lijeskić (Radnički 1923), Bogdan Matijašević (Novi Pazar), Vuk Draškić (OFK Beograd Mozzart Bet);
ODBRANA: Veljko Milosavljević (Bornmut), Stefan Leković (Estrela Amadora), Bojan Kovačević (Kadiz), Petar Petrović (Šturm Grac), Viktor Radojević (Montreal), Stefan Bukinac (Jang Bojs), Ognjen Mimović (Fenerbahče), Uroš Tegeltija (Železničar);
VEZNI RED: Matija Popović (CSKA Moskva), Milan Kolarević (Vojvodina), Jovan Mijatović (Ajntraht Braunšvajg), Uroš Miladinović (Čukarički), Aleksa Kuljanin (Železničar), Nemanja Trifunović (Partizan), Matija Mitrović (Vitorija Gimaraeš), Matija Stejpanović (Moreirense), Jovan Milosavljević (Malme);
NAPAD: Marko Lazetić (Noa), Jovan Milošević (Braga), Miloš Luković (Kajzerslautern).
Mlada reprezentacija Srbije okuplja se u ponedeljak u Novom Sadu, gde će boraviti do 12. novembra i utakmice sa Severnom Makedonijom na stadionu ”Karađorđe”. Potom, 13. novembra predstoji put u Španiju, gde će odmeriti snage sa selekcijom Poljske u mestu San Diego del Pinatar.