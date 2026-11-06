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"Mislio sam da će se vratiti. Svakako sam nameravao da ga uvrstim na spisak", rekao je Žezus prilikom predstavljanja sastava za predstojeće utakmice Lige nacija.

On je objavio spisak dan nakon što je Ronaldo saopštio da je završio reprezentativnu karijeru.

"Smatrao je da je ovo pravi trenutak za odlazak i to moramo da poštujemo. Nikada ne smemo da zanemarimo šta je značio Portugalu, koliko je doprineo svojoj zemlji i činjenicu da predstavlja uzor mlađim igračima", dodao je selektor.

Ronaldo je poslednji put nastupio za Portugal 24. septembra, u pobedi 1:0 protiv Velsa na domaćem terenu u Ligi nacija.

Žezus ga je ostavio na klupi za narednu utakmicu, a potom izjavio da ne planira da uvrsti 41-godišnjeg igrača u startnu postavu ni za sledeći meč. Ronaldo je na to reagovao napuštanjem kampa reprezentacije.

Ronaldo se kasnije izvinio, ali ga je Fudbalski savez Portugala kaznio novčano i suspendovao iz reprezentacije na 30 dana.

1/4 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo protiv Velsa Foto: HMB Media / Sipa USA / Profimedia, Luis Eiras / Zuma Press / Profimedia, Sports Press Photo / imago sportfotodienst / Profimedia

Ronaldo će nastaviti da igra za saudijski Al Nasr, pošto i dalje želi da ostvari cilj od 1.000 golova u karijeri. Do sada je postigao 985, od čega rekordnih 146 u 234 utakmica za Porugal.

Fudbalski savez Portugala saopštio je u četvrtak da planira da organizuje svečanost u Ronaldovu čast. On je nastupio na šest svetskih prvenstava i Portugalu da osvoji titulu prvaka Evrope 2016. godine i dva trofeja u Ligi nacija.

Portugal će 14. novembra u Bragi ugostiti Dansku, a tri dana kasnije gostovaće Velsu u Kardifu. Portugalci su već obezbedili plasman u četvrtfinale Lige nacija.

Žezus je preuzeo reprezentaciju Portugala od Roberta Martinesa nakon razočaravajućeg nastupa na Svetskom prvenstvu.

Iako je Žezus rekao da želi da se usredsredi na ekipu, pitanja o Ronaldu dominirala su današnjom konferencijom za medije.

On je takođe istakao da javni razlaz sa Ronaldom, koji je jedna od najvećih sportskih ikona Portugala, nije doživeo lično.

"Što se tiče bilo kakve ljutnje ili zameranja, toga nema. Zašto? Zato što sam sve odluke donosio imajući na umu interes ekipe. ;Kao trener, uvek sam se zalagao za ono što je najbolje za tim, tako da sam potpuno miran kada je reč o svemu što se dogodilo", rekao je Žezus.