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Na spisku se nalaze:

Golmani: Bart Verbrugen, Mark Fleken, Robin Rufs.

Odbrana: Virdžil van Dajk, Denzel Dumfris, Jan Matsen, Lutsharel Gertrujda, Jan Pol van Heke, Jurijen Timber, Miki van de Ven.

Vezni red: Frenki de Jong, Teun Kopmajners, Tidžani Rejnders, Gus Til, Kvinten Timber, Džoi Ferman, Dživaj Zehijel.

Napad: Ruben van Bomel, Brajan Brobi, Kodi Gakpo, Džastin Klajvert, Noa Lang, Donijel Malen, Meks Merdink, Krisensio Samervil.

Fudbaleri Holandije dočekaće 13. novembra Grčku u petom kolu grupe A2 Lige nacija, a zatim će tri dana kasnije gostovati Nemačkoj u poslednjem kolu.

Holandija i Grčka imaju po osam bodova, Nemačka pet, dok je Srbija bez bodova posle četiri odigrana kola u grupi A2.

(Tanjug)

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