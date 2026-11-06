Selektor fudbalske reprezentacije Holandije Ćavi Ernandez saopštio spisak igrača za mečeve sa Grčkom i Nemačkom u Ligi nacija.
Fudbal
VELIKO IZNENAĐENJE: Holandija objavila spisak, evo ko će juriti bodove protiv Grčke i Nemačke
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Na spisku se nalaze:
Golmani: Bart Verbrugen, Mark Fleken, Robin Rufs.
Odbrana: Virdžil van Dajk, Denzel Dumfris, Jan Matsen, Lutsharel Gertrujda, Jan Pol van Heke, Jurijen Timber, Miki van de Ven.
Vezni red: Frenki de Jong, Teun Kopmajners, Tidžani Rejnders, Gus Til, Kvinten Timber, Džoi Ferman, Dživaj Zehijel.
Napad: Ruben van Bomel, Brajan Brobi, Kodi Gakpo, Džastin Klajvert, Noa Lang, Donijel Malen, Meks Merdink, Krisensio Samervil.
Fudbaleri Holandije dočekaće 13. novembra Grčku u petom kolu grupe A2 Lige nacija, a zatim će tri dana kasnije gostovati Nemačkoj u poslednjem kolu.
Holandija i Grčka imaju po osam bodova, Nemačka pet, dok je Srbija bez bodova posle četiri odigrana kola u grupi A2.
(Tanjug)
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