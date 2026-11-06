Slušaj vest

Svoja očekivanja pred utakmicu izneo je šef stručnog štaba Železničara Radomir Koković.

– Spletom okolnosti mi smo poslednju utakmicu u prvenstvu igrali sa Radničkim, i Radnički je sutra. Mi smo dobro upoznati sa njihovim kvaliteta, a i oni su dobro upoznati sa našim kvalitetima. Očekujem sudar dve slične ekipe u smislu kvaliteta. Kao i u prvoj utakmici, presudiće detalji, preciznije ko se bude bolje adaptirao na gejm plan i ko bude bolje neutralisao kvalitete protivnika, koristio svoje vrline i ono u čemu je dobar.

1/8 Vidi galeriju Trener Železničara iz Pančeva - Radomir Koković Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, FK Železničar Pančevo

Koliko je, s jedne strane, za vas značilo to što niste odigrali utakmicu koja je bila planirana u Nišu, ali koliko je, s druge strane, činjenica da ste otputovali, a zatim se vratili, mogla da utiče na ekipu i izazove određene probleme ili poremećaj u pripremi i organizaciji?

– Mi smo mi smo bili u dobrom naletu, u seriji od dosta vezanih pobeda i svakako smo u tu utakmicu ušli sa dobrim momentumom, sa dobrim nabojem i bili smo spremni da se takmičimo. Utakmica nije odigrana, mi ćemo morati da je nadoknadimo što će kasnije da nam pravi problem u rasporedu, ali to je srpski fudbal. Moramo da se adaptiramo na novonastalu situaciju i da izvučemo maksimum - rekao je Koković za klupski sajt.