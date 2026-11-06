NAPUŠTA CRVENU ZVEZDU! Marko Marin pred odlaskom iz Crvene zvezde?
Marko Marin na izlaznim vratima Crvene zvezde?
Nekadašnji fudbaler, a sadašnji tehnički direktor crveno-belih, mogao bi da se vrati u Nemačku, pošto je za njegove usluge zainteresovan Hanover.
Kako prenosi nemački "Skaj Sport", Marin se nalazi među kandidatima za poziciju sportskog direktora kluba koji se takmiči u Cvajti. Hanover trenutno zauzima 12. mesto na tabeli, a u potrazi je za naslednikom Jonasa Boldta.
Ipak, nekadašnji reprezentativac Nemačke nije prvi favorit za ovu funkciju. U konkurenciji su još dva kandidata, među kojima je i Sebastijan Šupan, koji trenutno radi u RB Lajpcigu.
Marin je dobro poznato ime u nemačkom fudbalu. Rođen je u Gradišci, ali je fudbalski put gradio u Nemačkoj, čije je boje branio i na reprezentativnom nivou.
Na "Marakanu" je stigao 2018. godine kao igrač, a nakon završetka karijere ostao je u klubu i preuzeo jednu od najvažnijih funkcija u sportskom sektoru.
Eventualni odlazak u Hanover značio bi njegov povratak u nemački fudbal, ali ovog puta u rukovodećoj ulozi. Ipak, za sada je sve na nivou interesovanja, pošto konačna odluka o novom sportskom direktoru još nije doneta.
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