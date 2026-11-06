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Marko Marin na izlaznim vratima Crvene zvezde?

Nekadašnji fudbaler, a sadašnji tehnički direktor crveno-belih, mogao bi da se vrati u Nemačku, pošto je za njegove usluge zainteresovan Hanover.

Kako prenosi nemački "Skaj Sport", Marin se nalazi među kandidatima za poziciju sportskog direktora kluba koji se takmiči u Cvajti. Hanover trenutno zauzima 12. mesto na tabeli, a u potrazi je za naslednikom Jonasa Boldta.

1/5 Vidi galeriju marko marin Foto: Www.crvenazvezdafk.com, Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport

Ipak, nekadašnji reprezentativac Nemačke nije prvi favorit za ovu funkciju. U konkurenciji su još dva kandidata, među kojima je i Sebastijan Šupan, koji trenutno radi u RB Lajpcigu.

Marin je dobro poznato ime u nemačkom fudbalu. Rođen je u Gradišci, ali je fudbalski put gradio u Nemačkoj, čije je boje branio i na reprezentativnom nivou.

Na "Marakanu" je stigao 2018. godine kao igrač, a nakon završetka karijere ostao je u klubu i preuzeo jednu od najvažnijih funkcija u sportskom sektoru.

Eventualni odlazak u Hanover značio bi njegov povratak u nemački fudbal, ali ovog puta u rukovodećoj ulozi. Ipak, za sada je sve na nivou interesovanja, pošto konačna odluka o novom sportskom direktoru još nije doneta.

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