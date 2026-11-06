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Novi fudbaler Crvene zvezde je vezni igrač Luka Ilić, koji je potpisao ugovor sa klubom do 2028. godine, uz mogućnost produžetka saradnje.

1/12 Vidi galeriju Luka Ilić Foto: Www.crvenazvezdafk.com

"Presrećan sam i mislim da je ovo velika čast. Nadam se da ću pružati što bolje partije u ovom periodu. Bila je laka odluka, čuo sam se sa upravom kluba, brzo smo se dogovorili i mislim da je to bila najbolja opcija", rekao je Ilić.

Govorio je vezni fudbaler i o ambicijama Crvene zvezde.

"Zvezda uvek raste iz godine u godinu, tako da mislim da uvek treba da teži najvišim ciljevima i potrudićemo se da to ostvarimo".

Istakao je Ilić da veruje u dobar učinak u nastavku sezone.

"Nisam imao prilike još sa šefom da razgovaram, ali nadam se da će sve biti kako treba. Nadam se što većem broju golova, asistencija, naravno titula, što je najvažnije".

Za kraj, Luka Ilić je imao poruku za sve navijače Crvene zvezde.

"Da budu uvek uz nas, da dobijemo što veću podršku, a mi ćemo im to vratiti na terenu", zaključio je Ilić.