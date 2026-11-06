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Veliki skandal potresao je srpski fudbal pred utakmicu 15. kola Superlige Srbije između Vojvodine i Crvene zvezde, pošto je Rodoljub Rončević (48), upravnik Kazneno-popravnog zavoda Zabela, uhapšen zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja i davanje i primanje mita u vezi sa glasanjem.

Prema informacijama koje su saopštili nadležni organi, Rončevića su uhapsili pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije i Službe za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu.

1/9 Vidi galeriju Detalji iz penal serije na utakmici Crvena zvezda - Vojvodina Foto: Nemanja Nikolić

Kako se sumnja, on je od 15. do 25. oktobra 2026. godine cigarete, koje su mu bile poverene na čuvanje, koristio na nedozvoljen način. Reč je o čak 20.265 boksova cigareta, koje su, prema sumnjama istražnih organa, po njegovom nalogu deljene osuđenicima u KPZ Zabela, zajedno sa pakovanjima kafe, kako bi na izborima glasali za izbornu listu pod rednim brojem jedan, preneo je "Telegraf".

Deo cigareta navodno je predat i drugim kazneno-popravnim zavodima širom Srbije, čime je, kako se sumnja, pribavljena protivpravna korist.

Rončeviću je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Ovaj slučaj dobija dodatnu dimenziju kada je reč o sportu, budući da je Rončević godinama bio prisutan na superligaškim terenima u ulozi fudbalskog delegata.

Štaviše, bio je određen i za delegata utakmice između Vojvodine i Crvene zvezde, koja se igra ove subote u Novom Sadu od 19 časova. Posle njegovog hapšenja, ostaje da se vidi ko će preuzeti tu funkciju na jednom od derbija 15. kola Superlige Srbije.

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