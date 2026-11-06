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Trener fudbalera Novog Pazara Nenad Lalatović rekao je danas da njegova ekipa za pobedu protiv gostujuće Mladosti u 15. kolu Super lige Srbije mora da ima dan i da iz prve šanse postigne gol.

1/4 Vidi galeriju Nenad Lalatović predstavljanje u Novom Pazaru Foto: Printscreen / Youtube / FK Novi Pazar

"Ako im povedeš i razbiješ sistem, onda oni moraju da zaigraju malo drugačije. To može da bude naša prednost. Ako oni povedu, posle se još čvršće brane i drže rezultat. Priznajam, nisam očekivao da će da naprave ovako kvalitetan tim. Mi nemamo pravo na grešku. Pozivam naše navijače da ih dođe makar 5.000, da pobedimo zajedno", rekao je Lalatović.

Utakmica na Gradskom stadionu zakazana je za nedelju od 13 časova.

Mladost zauzima osmo mesto na tabeli sa 18 bodova, dva više od desetoplasiranog Novog Pazara.

"Ligu sampiona igrali su njihovi vezisti (Dušan Jovančić i Branko Jovičić) i levi bek (Filip Mladenović). I štoper Vukašin Jovanović je sa Crvenom zvezdom nastupao u Evropi. Fenomenalan i iskusan tim, koji nijednog trenutka ne sme da se potceni. Pokazuje to njihova igra protiv Vojvodine, kada su poveli iz prve kontre", naveo je Lalatović.

"Stoje u formaciji 5-3-2 ili najčešće u 5-4-1, sjajno se pomeraju iza lopte i vrebaju grešku protivnika. Tada do izražaja dolazi tranzicija i njihovo napadanje dubine iza protivničke odbrane. Zbog toga su posebno opasni na strani. Moramo da budemo pametni, jer oni žele da protivnik srlja i juri glavom kroz zid", dodao je on.

Levi bek Veljko Mirosavić trebalo bi da u timu zameni povređenog Tomislava Dadića.

"Lučanci su dobro selektirana ekipa, spoj mladosti i iskustva. Ako damo sve od sebe i popravimo realizaciju u odnosu na prethodne utakmice, gde smo zaslužili mnogo više.