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Garsija Silvero je naveo da želi da započne novo poglavlje u karijeri i vrati se u Španiju, nakon 15 godina rada u inostranstvu u međunarodnom fudbalu.

Kao rukovodilac pravnog i odeljenja za usklađenost Fifa, Garsija Silvero bio je zadužen za disciplinske postupke na takmičenjima, pravila o transferima igrača i ugovorne sporove širom sveta. Takođe je 2023. godine predvodio preseljenje pravnog tima Fifa iz Ciriha u Majami.

Tokom mandata radio je i na većoj transparentnosti pravnih postupaka, kroz objavljivanje većeg broja dokumenata i odluka, uključujući spiskove klubova kojima je zabranjeno dovođenje igrača.

Garsija Silvero je prethodno sarađivao sa Infantinom u Evropskoj fudbalskoj uniji (Uefa), a u Fifa je došao dve godine nakon što je Infantino prvi put izabran za predsednika, 2016. godine.

Njegov odlazak dolazi u trenutku pojačanog pritiska na Infantina zbog niza kontroverzi uoči i tokom Svetskog prvenstva u Severnoj Americi. Posebnu pažnju izazvali su navodi o pokušaju prodaje udela u prihodima od Mundijala privatnim investitorima, kao i optužbe Uefa da je predsednik Fifa uticao na disciplinske odluke.

1/8 Vidi galeriju Đani Infantino Foto: Anton Geisser / imago sportfotodienst / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia, Jose Breton / AFP / Profimedia

Prema pisanju "Njujork tajmsa", Garsija Silvero je glasao zajedno sa Infantinom na tesnom glasanju rukovodstva Fifa o nastavku spornog projekta prodaje udela u Svetskom prvenstvu.

Kontroverze su se nastavile i tokom turnira, pošto je Fifa dozvolila američkom reprezentativcu Folajrinu Baloganu da nastupi uprkos crvenom kartonu iz prethodne utakmice, nakon što je američki predsednik Donald Tramp apelovao na Infantina da ne primeni automatsku suspenziju.

Generalni sekretar Fifa Matijas Grafstrom zahvalio je Garsiji Silveru na dosadašnjem radu, ističući da je njegov doprinos unapredio fudbal.

Privremeno rukovođenje pravnim i odeljenjem za usklađenost preuzeće Jan Klajner, dosadašnji šef Fifa za fudbalske propise sa sedištem u Cirihu.

(Beta)