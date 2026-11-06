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Naime Kristijano Ronaldo je na Instagramu u četvrtak objavio video, dan pre nego što je Žezus trebalo da objavi spisak za naredne mečeve u Ligi nacija.

1/10 Vidi galeriju Poslednji meč legendarnog Portugalca na Mundijalu. Foto: WU ZHIZHAO / imago sportfotodienst / Profimedia, William Volcov / Zuma Press / Profimedia, Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Saznao sam kad smo svi saznali. Do tada nisam znao ništa o tome", kaže Žezus i dodao:

"Igrao je, postizao golove, bio je jedan od igrača na moj spisku"

Žezus se očigledno iznervirao na konferencije kada su ga novinari pritiskali zbog tog spora sa Ronaldom.

"Sve moje odluke donete su zbog tima. Kao menadžer, uvek sam branio ono što je najbolje za tim. Miran sam zbog svoje odluke", kaže Žezus.

Žezus kaže da nije kontaktirao Ronalda još uvek, dok je predsednik Saveza Pedro Proensa obećao počast bivšem napadaču Real Madrida i Mančester Junajteda.