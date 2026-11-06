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Pred nama je veliki derbi 15. kola Superlige Srbije, u kojem će Vojvodina na svom terenu dočekati Crvenu zvezdu. Novosađani u ovaj susret ulaze sa pet bodova zaostatka za aktuelnim šampionom, pa bi eventualnom pobedom mogli da priđu na samo dva boda razlike.

Uoči jednog od najvažnijih mečeva dosadašnjeg dela prvenstva govorio je trener Vojvodine Marko Savić, koji je istakao da ne želi da stvara dodatni pritisak svojoj ekipi, već očekuje pravi fudbalski spektakl.

1/11 Vidi galeriju Delije na utakmici Crvena zvezda - Hapoel Foto: Ilija Ilić

- Ovo je veliki derbi, očekujemo pun stadion i podršku navijača, uz koju ćemo pružiti najbolju partiju. Na nama je da odigramo mušku, pravu derbi utakmicu, ali spremamo se za nju kao i za svaku drugu. Optimisti smo, ovo treba da bude praznik fudbala - poručio je Savić.

Strateg Novosađana smatra da je još rano govoriti o šampionskoj trci, bez obzira na to što bi pobeda protiv Zvezde značajno smanjila bodovni zaostatak.

- Ako pobedimo Crvenu zvezdu, a izgubimo od Mačve - da li smo onda bliže tituli? Ako želimo trofej, moramo da pobedimo u 95 odsto utakmica do kraja sezone. Ako sada razmišljamo o tome, stavićemo sebi pritisak koji ni Real Madrid ne može da izdrži. Ne znamo koliko će Zvezda bodova izgubiti ni koliko ćemo mi osvojiti - objasnio je trener Vojvodine.

Savić je naglasio da u Novom Sadu nisu zadovoljni samo drugim mestom, ali je podsetio i na odličan početak sezone oba kluba.

- Naravno da nismo zadovoljni drugom pozicijom, ali Zvezda ima nikad bolji start. Isto tako, ni Vojvodina nije osvojila ovoliko bodova na startu u poslednjih 30 godina. Mislim da igramo sve bolje i bolje, ali činjenica je da smo imali taj bolan poraz u Kupu. Šta da radimo, moramo dalje. Ako sada budemo lomili sezonu u novembru, onda nešto nije u redu - zaključio je Savić.

Utakmica između Vojvodine i Crvene zvezde igra se u Novom Sadu, a nema sumnje da nas očekuje jedan od najzanimljivijih duela 15. kola Superlige Srbije.

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