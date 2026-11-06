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Ronaldo je u četvrtak saopštio da je odigrao poslednju utakmicu za reprezentaciju Portugala, za koju je nastupio rekordna 234 puta i postigao 146 golova.

01:27 Ifet Đakovac gol na OFK Beograd Vojvodina Izvor: TV Arena sport

Tokom tri godine u Real Madridu sarađivao je sa Murinjom, koji veruje da će 41-godišnji napadač još dugo ostati na terenu.

"To nije penzija, njegova karijera nije završena. Svako ko ga poznaje zna da i dalje ima ciljeve koje želi da ostvari", rekao je Murinjo uoči utakmice svog tima protiv Valensije.

Murinjo je naglasio da je Ronaldo zaslužio mnogo bolji oproštaj od nacionalnog dresa.

"Jedino čemu bih se nadao jeste da, kada konačno dođe dan da završi fudbalsku karijeru, to bude drugačije od onoga što se dogodilo juče", istakao je Murinjo.

Ronaldo je za Portugal osvojio Evropsko prvenstvo 2016. godine, a reprezentativni put završio je nakon nesuglasica sa selektorom Žoržom Žezusom, do kojih je došlo krajem septembra. Napadač je napustio reprezentativni kamp nakon što nije bio zadovoljan odlukom da ne igra u utakmici Lige nacija, zbog čega je suspendovan na 30 dana.

Ipak, Portugalac nastavlja klupsku karijeru u saudijskom Al Nasru, sa kojim ima ugovor do juna 2027. godine.