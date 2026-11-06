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Fudbalski klub Partizan obavestio je svoje navijače da će se ulaznice za meč protiv bratskog PAOK-a naći u prodaji od ponedeljka, 9. novembra.

PAOK Foto: Giannis Papanikos / Zuma Press / Profimedia, FK Partizan, Screenshot

 Cena ulaznica za pomenuti meč koji je na programu u subotu, 14. novembra, od 16:45 po lokalnom vremenu iznosi 10 evra.

Ulaznice se mogu kupiti putem sajta www.ticketmaster.gr a više informacija može se dobiti na sledećem linku: https://www.paokfc.gr/en/news/20261105-ta-eisitiria-tou-paok-partizan

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PAOK navijači Izvor: Kurir