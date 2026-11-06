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Italijanski stručnjak dobio je zasluženo priznanje, nakon sjajnih rezultata koje je ostvario sa Lacijom.

1/12 Vidi galeriju Đenaro Gatuzo Foto: Matthieu Mirville / AFP / Profimedia, Mattia Vian / Zuma Press / Profimedia

Italijanski stručnjak prvi put u karijeri osvojio je ovo priznanje, koje se dodeljuje od sezone 2021/22.

Lacio je pod njegovim vođstvom tokom oktobra ostvario maksimalan učinak u prvenstvu, pošto je slavio na sve četiri utakmice.

Rimljani su najpre savladali Moncu rezultatom 3:1, a potom su na gostovanju u Torinu ubedljivo pobedili Juventus sa 3:0. Usledili su trijumf nad Parmom (2:1) i ubedljiva pobeda protiv Sasuola (6:2), čime je Gatuzova ekipa oktobar završila sa 12 osvojenih bodova i gol-razlikom 14:4.

Dobar niz nastavljen je i početkom novembra, kada je Lacio bio bolji od Kaljarija (2:1).

Tako je rimski klub posle deset odigranih kola stigao do 28 bodova, uz učinak od devet pobeda i jednog remija, što mu je donelo prvo mesto na tabeli, sa tri boda više od drugoplasiranog Intera.

Priznanje će Gatuzu biti uručeno 21. novembra, uoči prvenstvene utakmice protiv Lećea na rimskom "Olimpiku".