Slušaj vest

Veliku buru u srpskom fudbalu izazvala je informacija da je Rodoljub Rončević, upravnik zatvora Zabela, uhapšen, a posebno je pažnju privukla činjenica da je trebalo da bude delegat na derbi utakmici Superlige Srbije između Vojvodine i Crvene zvezde.

Tim povodom oglasio se i Mirko Poledica, koji je ukazao na još jedan detalj u vezi sa delegiranjem službenih lica za ovaj susret.

Mirko Poledica Foto: Printscreen YouTube, Printskrin/jutjub

Naime, Poledica je istakao da je za četvrtog sudiju na pomenutoj utakmici delegiran Pavle Ilić, koji je zaposlen kao zatvorski čuvar.

Njegovu objavu prenosimo u celosti:

- Pored Rodoljuba Rončevića, upravnika zatvora Zabela, koji je danas uhapšen, a koji je trebalo da bude delegat na derbi utakmici Superlige između Vojvodine i Crvene zvezde, za četvrtog sudiju delegiran je Pavle Ilić, zaposlen kao zatvorski čuvar! Bravo, bravo FSSrbije - napisao je Poledica.

Ova objava dodatno je otvorila pitanje kriterijuma prilikom delegiranja službenih lica za utakmice najvišeg ranga srpskog fudbala.

Ne propustiteFudbalSKANDAL PRED DERBI! Uhapšen čovek koji je delegiran za meč Vojvodine i Zvezde - sumnja se da je "pao" zbog ovoga! Isplivali detalji...
WhatsApp Image 2026-05-13 at 22.26.35 (2).jpeg
FudbalKAKO SU U FSS PONIŽAVALI MIRKA POLEDICU? On iznese saznanja o nameštenim mečevima, a onda usledi BRUTALNO ODBIJANJE: O tome nema priče!
seka-damirko-dragan-kadic.jpg
FudbalMIRKO POLEDICA PROZVAO NIKOLU LAZETIĆA: Zbog poteza predsednika FS Beograda digla se bura, evo šta mu zamera...
Mirko Poledica
FudbalKADA ĆE SE DESITI PROMENE U DOMAĆEM FUDBALU? Stigla poruka koja ODZVANJA Srbijom: "Reforme će biti dubinske, a odgovornost NEIZBEŽNA"
Mirko Poledica

BONUS VIDEO:

01:27
Ifet Đakovac gol na OFK Beograd Vojvodina Izvor: TV Arena sport