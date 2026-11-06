I PAVLE ILIĆ NA UDARU! Poledica se oglasio nakon što je zatvorski čuvar delegiran za derbi! Tvrdnje koje su izazvale zemljotres!
Veliku buru u srpskom fudbalu izazvala je informacija da je Rodoljub Rončević, upravnik zatvora Zabela, uhapšen, a posebno je pažnju privukla činjenica da je trebalo da bude delegat na derbi utakmici Superlige Srbije između Vojvodine i Crvene zvezde.
Tim povodom oglasio se i Mirko Poledica, koji je ukazao na još jedan detalj u vezi sa delegiranjem službenih lica za ovaj susret.
Naime, Poledica je istakao da je za četvrtog sudiju na pomenutoj utakmici delegiran Pavle Ilić, koji je zaposlen kao zatvorski čuvar.
Njegovu objavu prenosimo u celosti:
- Pored Rodoljuba Rončevića, upravnika zatvora Zabela, koji je danas uhapšen, a koji je trebalo da bude delegat na derbi utakmici Superlige između Vojvodine i Crvene zvezde, za četvrtog sudiju delegiran je Pavle Ilić, zaposlen kao zatvorski čuvar! Bravo, bravo FSSrbije - napisao je Poledica.
Ova objava dodatno je otvorila pitanje kriterijuma prilikom delegiranja službenih lica za utakmice najvišeg ranga srpskog fudbala.
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