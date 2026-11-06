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Veliku buru u srpskom fudbalu izazvala je informacija da je Rodoljub Rončević, upravnik zatvora Zabela, uhapšen, a posebno je pažnju privukla činjenica da je trebalo da bude delegat na derbi utakmici Superlige Srbije između Vojvodine i Crvene zvezde.

Tim povodom oglasio se i Mirko Poledica, koji je ukazao na još jedan detalj u vezi sa delegiranjem službenih lica za ovaj susret.

1/7 Vidi galeriju Mirko Poledica Foto: Printscreen YouTube, Printskrin/jutjub

Naime, Poledica je istakao da je za četvrtog sudiju na pomenutoj utakmici delegiran Pavle Ilić, koji je zaposlen kao zatvorski čuvar.

Njegovu objavu prenosimo u celosti:

- Pored Rodoljuba Rončevića, upravnika zatvora Zabela, koji je danas uhapšen, a koji je trebalo da bude delegat na derbi utakmici Superlige između Vojvodine i Crvene zvezde, za četvrtog sudiju delegiran je Pavle Ilić, zaposlen kao zatvorski čuvar! Bravo, bravo FSSrbije - napisao je Poledica.

Ova objava dodatno je otvorila pitanje kriterijuma prilikom delegiranja službenih lica za utakmice najvišeg ranga srpskog fudbala.

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