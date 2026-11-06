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Pagis je dobio prvi poziv u seniorsku reprezentaciju kao zamena za fudbalera Pari Sen Žermena Manesa Akliuša, koji je zbog povrede lista morao da otkaže nastup.

Zidan je istakao da Pagis ima "zanimljiv i drugačiji profil" i da želi da ga proceni u reprezentativnom okruženju.

Dvadesetogodišnji napadač ovog leta je stigao u Pariz iz Lorijena, a ove sezone postigao je dva gola i zabeležio jednu asistenciju. Može da igra na poziciji centralnog napadača, krilnog fudbalera ili ofanzivnog veznog igrača, a podjednako dobro koristi obe noge. Sin je nekadašnjeg profesionalnog fudbalera Mikaela Pagisa, a afirmisao se nakon školovanja u akademiji Rena i nastupa za Lorijen.

Francuska je prva u grupi sa 10 bodova iz četiri utakmice. "Trikolori" će 12. novembra gostovati Italiji, dok će tri dana kasnije dočekati Tursku.

Zidan se suočio sa velikim brojem izostanaka, pošto zbog povreda neće moći da računa na Vilijama Salibu, Žila Kundea, Mak­sansa Lakroa, Manua Konea, Usmana Dembelea i Estebana Lepaula.

U takvim okolnostima, selektor je nagovestio mogućnost da Kilijan Mbape dobije ulogu centralnog napadača, na poziciji koja mu najviše odgovara.

Zidan je zadržao poverenje i u nekoliko novih reprezentativaca koje je prvi put pozvao u septembru, nakon što je na mestu selektora nasledio Didijea Dešana.

Na spisku se nalaze: Golmani: Majk Menjan (Milan), Gijom Rest (Tuluz), Robin Rizer (Lans) Odbrana: Endi Dijuf (Inter), Malo Gusto (Čelsi), Žeremi Žake (Liverpul), Pjer Kalulu (Juventus), Ibrahima Konate (Real Madrid), Adrijen Trifer (Bornmut), Dajo Upameno (Bajern Minhen), Leni Joro (Mančester junajted) Sredina terena: Eduardo Kamavinga (Real Madrid), Rajan Šerki (Mančester Siti), Luka Da Kunja (Komo), Adrijen Rabio (Milan), Orelijen Čuameni (Real Madrid), Voren Zair-Emeri (Pari Sen Žermen), Pablo Pažis (Pariz) Napad: Bredli Barkola (Pari Sen Žermen), Dezire Due (Pari Sen Žermen), Kilijan Mbape (Real Madrid), Majkl Olise (Bajern Minhen), Markus Tiram (Inter).