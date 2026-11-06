Slušaj vest

Andrej Kramarić neće se pojaviti na predstojećem okupljanju „vatrenih“, pošto je odlučio da preskoči narednu reprezentativnu akciju.

Napadač Hofenhajma zahvalio se selektoru Slavenu Biliću, ali je poručio da neće doći na okupljanje zakazano za ponedeljak. Tako hrvatski nacionalni tim neće moći da računa na jednog od svojih najiskusnijih i najvažnijih fudbalera u duelima protiv Engleske i Češke.

Kramarićev izostanak posebno odjekuje ako se zna da je reč o najboljem strelcu Hrvatske u eri Zlatka Dalića. Ipak, za sada nije poznato da li je njegova odluka privremenog karaktera ili predstavlja nagoveštaj duže pauze od reprezentativnog dresa.

Dodatnu pažnju privlači činjenica da Kramarić u prvoj akciji pod vođstvom Bilića nije dobio priliku da zaigra, iako je bio fizički spreman.

Iskusni napadač za Hrvatsku je odigrao čak 119 utakmica i postigao 36 golova. Od debija 2014. godine redovno se odazivao pozivima nacionalnog tima, čak i kada je imao problema sa povredama.

Zbog toga njegov sadašnji potez predstavlja značajnu promenu, a ostaje da se vidi da li će se Kramarić već na proleće ponovo naći među „vatrenima“.