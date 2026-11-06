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Srbija je u tekućoj sezoni osvojila 2,750 bodova,skoro duplo manje od Bugarske.

1/101 Vidi galeriju Crvena zvezda - Inter Eskaldes, Liga konferencije 5.11.2026 Foto: Ilija Ilić

Pojedinačno to izgleda ovako: Zvezda je pobedom nad Interom obezbedila Srbiji šesti bod, Partizan je stao na pet, dok Vojvodina i Železničar nisu osvojili nijedan bod.

Kada se broj osvojenih bodova (11) podeli sa brojem učesnika evropskih takmičenja u ovoj sezoni dolazimo do koeficijenta koji je, po Srbiju, poražavajući. A poražavajući je i pad Srbije na UEFA listi gde je trenutno naša zemlja (liga) tek na 29. mestu.

Zvezda, naravno, može poboljšati učinak Srbije u slučaju pozitivnih rezultata do kraja takmičenja u Ligi konferencija.

Gde je bila Srbija?

Srbija je pre aktuelne sezone bila na 23. mestu rang liste UEFA. Međutim, brisanjem sjajnih 9,500 bodova iz sezone 2021/22 i slabim rezultatima tokom leta i jeseni, Srbija je doživela strmoglav pad i pala iza Bugarske.

Razlika između Bugarske na 28. i Srbije na 29. mestu trenutno iznosi preko tri cela poena (22,062 naspram 19,000), što je u trenutnim okolnostima sa samo jednim aktivnim srpskim predstavnikom veoma teško stići.

Bugarska je ove sezone imala kao i Srbija četiri predstavnika, a klubovi su beležili daleko bolje rezultate nego članovi srpske Superlige. Pojedinačni doprinos bugarskih klubova u tekućoj sezoni izgleda ovako: Levski 10,5 bodova, CSKA pet bodova, CSKA 1948 1,5 bodova i Ludogorec 0,5 bodova

Gde je bila Bugarska?

Pre početka ove sezone, odnosno na zvaničnoj UEFA rang listi na kraju prošle sezone (2025/2026), Bugarska se nalazila na 30. mestu sa petogodišnjim koeficijentom od 21,062 bodova.

Dakle, čak sedam mesta niže u odnosu na poziciju Srbije pre starta aktuelne takmičarske godine.

Zahvaljujući solidnim rezultatima tokom leta i jeseni 2026. godine, Bugarska je na rang listi uspela da napreduje za dve pozicije i trenutno zauzima 28. mesto u Evropi sa ukupnim koeficijentom od 22,062 bodova.

Imajući u vidu da i Bugari, kao i Srbija, ima još jednog predstavnika u Evropi (Levski u Evrope) gotovo je izvesno da će Bugarska završiti ispred naše zemlje na rang listi UEFA za ovu sezonu.

Pomenimo i to da je Levski na dobrom putu da se plasira u grupnu fazu drugog po jačini evropskog takmičenja. Tim iz Sofije su trenutno deseti na tabeli sa dve pobede, remijem i porazom posle četiri kola.